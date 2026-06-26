Drama u Hormuzu! Donald Trump tvrdi: 'Iran je prekršio primirje na glup način'

Američki predsjednik Donald Trump optužio je u petak Iran da je prekršio sporazum o prekidu vatre sa SAD-om lansiranjem dronova na brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.

"Islamska Republika Iran ispalila je najmanje četiri jednosmjerna napadačka drona na brodove koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac", objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da je jedan od dronova udario u palubu "velikog i skupog" teretnog broda. Unatoč nastaloj šteti, brod je nastavio ploviti.

Foto: White House Photo/Alamy/Profimedia

'Srušili smo još tri drona'

"Srušili smo još tri drona. Očito je ovo glupo kršenje našeg Sporazuma o prekidu vatre", dodao je u objavi.

Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što je Međunarodna pomorska organizacija, agencija Ujedinjenih naroda, zaustavila napore za evakuaciju brodova i pomoraca nasukanih u tjesnacu.

Nove napetosti

Arsenio Dominguez, glavni tajnik Međunarodne pomorske organizacije, rekao je da će plan evakuacije biti privremeno zaustavljen “kako bi se potvrdilo da su potrebna sigurnosna jamstva i dalje na snazi ​​za brodove na našem popisu za evakuaciju i sve one u regiji", prenosi CNBC.

Teheran je u petak ponovno istaknuo svoje pravo na kontrolu brodova koji plove Hormuški tjesnacem i upozorio zaljevske zemlje da ne staju na stranu Sjedinjenih Država, samo dan nakon što je napad na brod nedaleko od Omana stavio u prvi plan krhkost preliminarnog sporazuma o okončanju rata s Iranom.

Iran je odgovorio na, kako je rečeno, "intervencionističku, neodgovornu i provokativnu" zajedničku izjavu Sjedinjenih Država i šest zaljevskih zemalja koje su odbacile iransko inzistiranje na tomu da može naplaćivati ​​pristojbu plovilima koja prolaze tjesnacem.

Američki državni tajnik Marco Rubio, koji završava turneju po Zaljevu kako bi uvjerio nervozne regionalne saveznike u značaj ⁠privremenog sporazuma, novinarima je u četvrtak rekao da "ćemo imati problem", bude li Iran prijetio ili blokirao brodove u tjesnacu.

Trump je ovaj mjesec upozorio da će SAD vjerojatno ponovno bombardirati zemlju ne bude li Iran poštovao privremeni sporazum, što se odnosi i na ponovno otvaranje tjesnaca.