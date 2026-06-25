Na pomolu nova kriza, Iran optužio NATO-o pa zaprijetio: 'Nitko ovdje neće proći bez nas'

Iran je u četvrtak optužio NATO za "suučesništvo" u "nezakonitom agresivnom ratu" koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv zemlje.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai reagirao je na izjave glavnog tajnika Marka Ruttea na Fox Newsu po kojem je "500 američkih zrakoplova poletjelo iz američkih baza u Italiji" kako bi podržali zajedničku izraelsko-američku vojnu operaciju Epski bijes (Epic Fury) pokrenutu protiv Irana 28. veljače.

Rutte je također ustvrdio da je zračna luka u Bukureštu smanjila svoje komercijalne letove kako bi napravila mjesta za dopunjavanje goriva zrakoplovima korištenim u operaciji, te da je tijekom sukoba iz europskih baza izvršeno između 4000 i 5000 borbenih letova američkih zrakoplova.

'Jasno i osuđujuće priznanje'

"Ovo je jasno i osuđujuće priznanje aktivnog suučesništva NATO-a u nezakonitom agresivnom ratu vođenom protiv suverene države članice UN-a", napisao je Baghai na X-u.

"Glavni tajnik NATO-a izričito je identificirao Italiju i Rumunjsku kao sudionice agresije protiv Irana", naglasio je glasnogovornik.

"Te zemlje, zajedno sa svim ostalim europskim zemljama koje su podržale američko-izraelsku agresiju protiv Irana, moraju objasniti vlastitom narodu i svijetu zašto su odlučile postati suučesnice u ovom očiglednom činu agresije i počinjenju masovnih zločina nad iranskim narodom“, dodao je.

Italija je u srijedu odbacila izjave glavnog tajnika NATO-a da su stotine američkih zrakoplova poletjele iz američkih baza u Italiji kako bi podržale vojne operacije protiv Irana, rekavši da je Rim odobrio samo tehničke i logističke letove.

Prijetnje brodovima

Uz to, korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološka vojska Islamske Republike Iran, upozorio je u četvrtak da svaki tranzit Hormuškim tjesnacem mora imati odobrenje i zaprijetio brodovima koji se ne pridržavaju zahtjeva "odgovarajućim mjerama".

Budućnost Hormuškog tjesnaca, strateškog plovnog puta za trgovinu koji je Iran de facto zatvorio tijekom rata, ostaje sporna točka u razgovorima između Teherana i Washingtona.

Iran razmatra uvođenje naknada koje nisu postojale prije rata, dok se Sjedinjene Države protive tome, tvrdeći da je to "međunarodni plovni put".

Vode tjesnaca graniče i s Iranom i s Omanom.

"Jedina odobrena ruta za tranzit Hormuškim tjesnacem je ona koju je objavila Islamska Republika Iran", izjavio je IRGC.

Svaki prelazak bez iranskog odobrenja "neprihvatljiv je i opasan" i imat će za posljedice "odgovarajuće mjere", upozorili su u izjavi osuđujući "najavu određenih vlasti o novoj pomorskoj ruti".

Jedini prolaz koji je Iran odobrio je kroz koridor uz njegovu obalu.

Memorandum o razumijevanju sklopljen između Teherana i Washingtona radi okončanja rata predviđa da će prolaz komercijalnih brodova kroz Hormuški tjesnac biti besplatan "samo 60 dana".

Iran i Oman u utorak su priopćili da će proučiti „troškove” koji bi se mogli naplaćivati za usluge povezane s upravljanjem tjesnacem.

Američki državni tajnik Marco Rubio koji je u posjetu zemljama Zaljeva u utorak je ponovio da Washington neće prihvatiti nikakve naknade za prolaz kroz Hormuz.