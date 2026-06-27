Amerikanci bombardirali iranski otok: 'Odgovor će biti brz i odličan'

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan.

Iranska državna televizija izvijestila je da je IRGC priopćio da je odbio američki napad na otok Sirik, koji se nalazi na obali Hormuškog tjesnaca, izvijestio je Reuters.

Američka vojska, kako je objavilo njezino bliskoistočno zapovjedništvo, napala je iranska skladišta dronova i raketa.

Iranski mediji izvijestili su da je eksplozija odjeknula u području luke u Siriku, na jugu Irana, koju je pogodila raketa.

Podsjetimo, američka vojska u petak je, unatoč dogovorenom prekidu vatre, izvela novi udar na ciljeve u Iranu, kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu u četvrtak za koji Washington krivi Iran, javljaju novinske agencije.

Američka vojska, kako je objavilo njezino bliskoistočno zapovjedništvo, napala je iranska skladišta dronova i raketa.

"Neopravdana agresija iranskih snaga na trgovačke brodove jasno je kršenje primirja", objavila je američka vojska na platformi X.

Britanska pomorska agencija UKMTO primila je u četvrtak obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava.

Američki predsjednik Donald Trump ranije u četvrtak napad na brod opisao je kao "glupo kršenje primirja".