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Pratimo rasplet u jednoj od najzanimljivijih grupa Svjetskog nogometnog prvenstva

Pratimo rasplet u jednoj od najzanimljivijih grupa Svjetskog nogometnog prvenstva
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Foto: Mohamed Tageldin/MEI/Sipa Press/Profimedia

Pratimo u tekstualnom prijenosu UŽIVO rasplet u skupini G Svjetskog nogometnog prvenstva

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
27.6.2026.
4:20
Mohamed Tageldin/MEI/Sipa Press/Profimedia
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U 5 sati ujutro igraju se posljednje utakmice skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, koje će odlučiti rasplet skupine i borbu za nokaut-fazu. Novom Zelandu, koji ima jedan bod, za prolazak dalje nužna je pobjeda protiv Belgije. To im je jedina opcija za ostanak u natjecanju. Belgija ima dva boda i također mora ići na pobjedu, iako bi u slučaju remija još uvijek mogla imati određene šanse za prolazak, ovisno o ishodu druge utakmice u skupini te poretku trećeplasiranih momčadi. Egipat je jedina reprezentacija iz ove skupine koja je već osigurala prolazak, a pobjedom može potvrditi i prvo mjesto. Iran, poput Belgije, ima dva boda i treba pobjedu kako bi sigurno prošao dalje, dok bi u slučaju remija još uvijek imao minimalne šanse, ovisno o drugim rezultatima. Razvoj utakmica UŽIVO u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

3. kolo skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva
27.6.2026.
05:00
0
Novi Zeland
 
:
0
Belgija
 
3. kolo skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva
27.6.2026.
vrijeme
0
Egipat
 
:
0
Iran
 
Tablice omogućuje Sofascore

Sastavi

Novi Zeland: Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenić, Bell; Thomas, Singh, Just; Wood

Belgija: Courtois; Castange, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Egipat: Shobeir; Hany, Abdelmonem, Rabia, Fatouh; Saber, Lasheen; Ziko, Salah, Ashour; Trezeguet

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalizadeh, Nemati, Mohammadi; Ghoddoa, Ghorbani, Ezatolahi; Taremi, Mohebiy

Hrvatskoj bi najviše odgovarala pobjeda Egipta nad Iranom. Tada bi Iran ostao na dva boda, pa bi, bez obzira na ishod utakmice Belgije i Novog Zelanda, trećeplasirana momčad iz skupine ne bi mogla skupiti dovoljan broj bodova za prolazak među najbolje trećeplasirane.

Svjetsko Prvenstvo 2026.IranEgipatBelgijaNovi ZelandMohamed Salah
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