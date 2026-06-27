Pratimo rasplet u jednoj od najzanimljivijih grupa Svjetskog nogometnog prvenstva

U 5 sati ujutro igraju se posljednje utakmice skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, koje će odlučiti rasplet skupine i borbu za nokaut-fazu. Novom Zelandu, koji ima jedan bod, za prolazak dalje nužna je pobjeda protiv Belgije. To im je jedina opcija za ostanak u natjecanju. Belgija ima dva boda i također mora ići na pobjedu, iako bi u slučaju remija još uvijek mogla imati određene šanse za prolazak, ovisno o ishodu druge utakmice u skupini te poretku trećeplasiranih momčadi. Egipat je jedina reprezentacija iz ove skupine koja je već osigurala prolazak, a pobjedom može potvrditi i prvo mjesto. Iran, poput Belgije, ima dva boda i treba pobjedu kako bi sigurno prošao dalje, dok bi u slučaju remija još uvijek imao minimalne šanse, ovisno o drugim rezultatima. Razvoj utakmica UŽIVO u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

3. kolo skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva 0 Novi Zeland : 0 Belgija

3. kolo skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva 0 Egipat : 0 Iran

Sastavi

Novi Zeland: Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenić, Bell; Thomas, Singh, Just; Wood

Belgija: Courtois; Castange, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Egipat: Shobeir; Hany, Abdelmonem, Rabia, Fatouh; Saber, Lasheen; Ziko, Salah, Ashour; Trezeguet

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalizadeh, Nemati, Mohammadi; Ghoddoa, Ghorbani, Ezatolahi; Taremi, Mohebiy

Hrvatskoj bi najviše odgovarala pobjeda Egipta nad Iranom. Tada bi Iran ostao na dva boda, pa bi, bez obzira na ishod utakmice Belgije i Novog Zelanda, trećeplasirana momčad iz skupine ne bi mogla skupiti dovoljan broj bodova za prolazak među najbolje trećeplasirane.