Rasplet u skupini H Svjetskog prvenstva: Evo za koga Hrvatska mora navijati

Draga nogometna nacijo, nema spavanja ni ovu noć, jer imamo nogometnu moć! Noćas pod 02:00 po hrvatskom vremenu na rasporedu su dvije utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U 3. kolu skupine H Urugvaj igra protiv Španjolske, a Zelenortski Otoci protiv Saudijske Arabije. Tekstualni prijenos oba dvoboja pratite na portalu Net.hr.

3. kolo skupine H Svjetskog nogometnog prvenstva 0 Španjolska : 0 Urugvaj

Za scenarij koji odgovara Hrvatskoj, potrebno je da Španjolska, jedan od favorita Svjetskog prvenstva za najveća ostvarenja pobijedi jaku nogometnu naciju Urugvaj, jer bi u tom slučaju trećeplasirana reprezentacija u skupini ostala na manje od tri boda, bez obzira na ishod druge utakmice.

Foto: Screenshot - SofaScore