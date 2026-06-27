Rasplet u skupini H Svjetskog prvenstva: Evo za koga Hrvatska mora navijati
Od 02:00 po našem vremenu igraju se dvije utakmice u skupini H. Derbi je u Zapopanu između Urugvaja i Španjolske, dok u Houstonu igraju Zelenoortski Otoci - Saudijska Arabija
Draga nogometna nacijo, nema spavanja ni ovu noć, jer imamo nogometnu moć! Noćas pod 02:00 po hrvatskom vremenu na rasporedu su dvije utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U 3. kolu skupine H Urugvaj igra protiv Španjolske, a Zelenortski Otoci protiv Saudijske Arabije. Tekstualni prijenos oba dvoboja pratite na portalu Net.hr.
Za scenarij koji odgovara Hrvatskoj, potrebno je da Španjolska, jedan od favorita Svjetskog prvenstva za najveća ostvarenja pobijedi jaku nogometnu naciju Urugvaj, jer bi u tom slučaju trećeplasirana reprezentacija u skupini ostala na manje od tri boda, bez obzira na ishod druge utakmice.