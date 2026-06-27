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Rasplet u skupini H Svjetskog prvenstva: Evo za koga Hrvatska mora navijati

Rasplet u skupini H Svjetskog prvenstva: Evo za koga Hrvatska mora navijati
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Foto: Luciano Gonzalez/AFP/Profimedia

Od 02:00 po našem vremenu igraju se dvije utakmice u skupini H. Derbi je u Zapopanu između Urugvaja i Španjolske, dok u Houstonu igraju Zelenoortski Otoci - Saudijska Arabija

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
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27.6.2026.
0:35
Luciano Gonzalez/AFP/Profimedia
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Draga nogometna nacijo, nema spavanja ni ovu noć, jer imamo nogometnu moć! Noćas pod 02:00 po hrvatskom vremenu na rasporedu su dvije utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U 3. kolu skupine H  Urugvaj igra protiv Španjolske, a Zelenortski Otoci protiv Saudijske Arabije. Tekstualni prijenos oba dvoboja pratite na portalu Net.hr. 

3. kolo skupine H Svjetskog nogometnog prvenstva
27.6.2026
02:00
0
Španjolska
 
:
0
Urugvaj
 
Tablice omogućuje Sofascore

Za scenarij koji odgovara Hrvatskoj, potrebno je da Španjolska, jedan od favorita Svjetskog prvenstva za najveća ostvarenja pobijedi jaku nogometnu naciju Urugvaj, jer bi u tom slučaju trećeplasirana reprezentacija u skupini ostala na manje od tri boda, bez obzira na ishod druge utakmice.

Rasplet u skupini H Svjetskog prvenstva: Evo za koga Hrvatska mora navijati
Foto: Screenshot - SofaScore

Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolskaUrugvajSaudijska ArabijaNogomet
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