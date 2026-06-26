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Senegal je napunio mrežu Iraka: Evo kako bi to moglo otežati put Hrvatske u drugi krug

Senegal je napunio mrežu Iraka: Evo kako bi to moglo otežati put Hrvatske u drugi krug
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Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

Čak i nakon visoke pobjede Senegala imamo šanse proći skupinu i porazom, no to će sada biti teže

26.6.2026.
23:42
Sportski.net
Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia
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Senegal je u utakmici trećeg kola skupine I svladao Irak 5:0 i time došao do tri boda uz gol-razliku 8:6. Do pobjede je afričke (do)prvake vodio Pape Gueye, koji je dvaput zabio i jednom asistirao.

A upravo bi ta utakmica mogla imati velik utjecaj na Hrvatsku. Naime, prije ove utakmice Senegal je imao 0 bodova i gol-razliku -3, no kako je sada došao do 3 boda uz gol-razliku +2, Hrvatska bi eventualnim porazom protiv Gane ostala ispod Senegala na ljestvici osam najboljih trećeplasiranih momčadi. Čak i u tom slučaju mogli bismo proći dalje, no tada svoju konačnu sudbinu ne bismo znali do posljednjih utakmica grupne faze, odnosno do nedjelje ujutro, kada igraju Alžir i Austrija.

Ipak, trećeplasirana momčad skupine L, u kojoj se nalazi Hrvatska, ima značajne šanse za prolazak skupine. Čak i nakon visoke pobjede Senegala Hrvatska ili Gana imaju 86 % šanse za prolazak skupine s trećeg mjesta. Najmanje šanse (6 %) ima Škotska, dok je senegalska pobjeda najviše utjecala na izglede Južne Koreje, koja sada ima 53 % šanse za prolazak u drugi krug, naspram 70 % koliko je imala prije senegalske pobjede, kako piše Football Meets Data.

Ako pak Hrvatska pobijedi ili remizira protiv Gane, sigurno prolazimo skupinu. Drugo mjesto vodi nas na drugoplasiranu momčad skupine K (Portugal, Kolumbiju ili DR Kongo), dok nas remi i treće mjesto vode na pobjednika te skupine (Portugal ili Kolumbiju).

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
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