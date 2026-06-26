Senegal je napunio mrežu Iraka: Evo kako bi to moglo otežati put Hrvatske u drugi krug

Senegal je u utakmici trećeg kola skupine I svladao Irak 5:0 i time došao do tri boda uz gol-razliku 8:6. Do pobjede je afričke (do)prvake vodio Pape Gueye, koji je dvaput zabio i jednom asistirao.

A upravo bi ta utakmica mogla imati velik utjecaj na Hrvatsku. Naime, prije ove utakmice Senegal je imao 0 bodova i gol-razliku -3, no kako je sada došao do 3 boda uz gol-razliku +2, Hrvatska bi eventualnim porazom protiv Gane ostala ispod Senegala na ljestvici osam najboljih trećeplasiranih momčadi. Čak i u tom slučaju mogli bismo proći dalje, no tada svoju konačnu sudbinu ne bismo znali do posljednjih utakmica grupne faze, odnosno do nedjelje ujutro, kada igraju Alžir i Austrija.

Ipak, trećeplasirana momčad skupine L, u kojoj se nalazi Hrvatska, ima značajne šanse za prolazak skupine. Čak i nakon visoke pobjede Senegala Hrvatska ili Gana imaju 86 % šanse za prolazak skupine s trećeg mjesta. Najmanje šanse (6 %) ima Škotska, dok je senegalska pobjeda najviše utjecala na izglede Južne Koreje, koja sada ima 53 % šanse za prolazak u drugi krug, naspram 70 % koliko je imala prije senegalske pobjede, kako piše Football Meets Data.

Senegal 🇸🇳 have done everything what was in their power and got to a +2 goal difference. Now at 97% to qualify!



South Korea 🇰🇷 hurt the most by this, followed by Group J 🇦🇹🇩🇿 third.



Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 on the ropes.



Paraguay 🇵🇾 is still at 99.9%. It shows 100% due to rounding to… pic.twitter.com/yuwLfJEJ7R — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 26, 2026

Ako pak Hrvatska pobijedi ili remizira protiv Gane, sigurno prolazimo skupinu. Drugo mjesto vodi nas na drugoplasiranu momčad skupine K (Portugal, Kolumbiju ili DR Kongo), dok nas remi i treće mjesto vode na pobjednika te skupine (Portugal ili Kolumbiju).

Croatia 🇭🇷 needs a point v Ghana 🇬🇭 to mathematically confirm a place in R32.



If they lose, they'd be rolling the dice, with rapidly declining chances if 🇩🇿 v 🇦🇹 ends in a draw. pic.twitter.com/RDNTRq5HzP — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 26, 2026