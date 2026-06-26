Norveška želi Francuskoj bez Deschampsa 'ukrasti' prvo mjesto skupine

U raspletu skupine I na Svjetskom prvenstvu zadnje kolo igraju Norveška - Francuska te Senegal - Irak.

SP, 3. kolo skupine I 0 Norveška : 0 Francuska

Senegal - Irak 0:0

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Francuska i Norveška imaju po šest bodova, ali Francuzi imaju bolju gol-razliku i dovoljan im je i remi da zadrže prvo mjesto. No, utakmicu će igrati bez svog izbornika Didiera Deschampsa koji je privremeno napustio Mundijal zbog smrti svoje majke.

U drugoj utakmici igraju dvije momčadi bez bodova, remi će ih obje izbaciti sa SP-a, a u skučaju pobjede tražit će što veću gol-razliku ne bi li s tri boda probali uloviti mjesto među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama.

Glavni sudac na Norveška - Francuska: Michael Oliver (Engleska)

Glavni sudac na Senegal - Irak: Anthony Taylor (Engleska)