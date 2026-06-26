FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI SRAZ /

Norveška želi Francuskoj bez Deschampsa 'ukrasti' prvo mjesto skupine

Norveška želi Francuskoj bez Deschampsa 'ukrasti' prvo mjesto skupine
×
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Rasplet skupine I Svjetskog prvenstva pratite UŽIVO na portalu Net.hr

26.6.2026.
16:39
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U raspletu skupine I na Svjetskom prvenstvu zadnje kolo igraju Norveška - Francuska te Senegal - Irak. 

SP, 3. kolo skupine I
26. 06. 2026.
21:00
0
Norveška
 
:
0
Francuska
 

Senegal - Irak 0:0

Standings provided by Sofascore

Francuska i Norveška imaju po šest bodova, ali Francuzi imaju bolju gol-razliku i dovoljan im je i remi da zadrže prvo mjesto. No, utakmicu će igrati bez svog izbornika Didiera Deschampsa koji je privremeno napustio Mundijal zbog smrti svoje majke. 

U drugoj utakmici igraju dvije momčadi bez bodova, remi će ih obje izbaciti sa SP-a, a u skučaju pobjede tražit će što veću gol-razliku ne bi li s tri boda probali uloviti mjesto među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama. 

Glavni sudac na Norveška - Francuska: Michael Oliver (Engleska)

Glavni sudac na Senegal - Irak: Anthony Taylor (Engleska)

 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike