Hrvatski sudac ispravio grešku poznatog Engleza

Hrvatski sudac Ivan Bebek delegiran je za VAR suca na utakmici Senegal - Irak. Glavni sudac na toj utakmici bio je poznati Englez Anthony Taylor, koji je napravio veliki previd u prvom poluvremenu.

Naime, Taylor je za start Rebina Sulake u 10. minuti susreta pokazao žuti karton, ali je Bebek procijenio kako se Sadio Mané mogao naći u prilici za pogodak te je pozvao Taylora da sam pogleda snimku.

Nakon što je Englez vidio situaciju na VAR monitoru, bez oklijevanja je Sulaki pokazao crveni karton. To je bio veliki udarac za Irak, koji je gotovo cijeli susret morao igrati s igračem manje.

Dodajmo kako je utakmica Senegala i Iraka već sedma na ovom Svjetskom prvenstvu na kojoj Ivan Bebek sudi kao glavni ili VAR sudac.