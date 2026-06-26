Matjaž Kek za RTL Danas o Hrvatskoj na SP-u: 'Ma, ja vas Hrvate stvarno ne razumijem'

Na klupi Rijeke ponvono je velika legenda samog kluba - Matjaž Kek, koji je klubu donio i prvi naslov prvaka u povijest. O toku priprema, hrvatskoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu i planovima za novu sezonu, razgovarao je s Helenom Barić.

"Jasno da mi je drago što sam se vratio u Rijeku. Rijeku koja je meni jako puno dala, ali znam da se ne može živjeti od starih vremena. Tako da se osjećaji malo miješaju", rekao je Kek pa nastavio:

"Rijeka je uvijek svoja, Rijeka je između sjevera i juga. Rijeka uvijek govori da je sama protiv svih, sve sam to naučio još davno i osobno se jako veselim."

Koji su prvi ciljevi i planovi, što prvo želite popraviit u odnosu na prošlu sezonu?

"Pa, polako se rasipa ona šampionska Rijeka Radomira Đalovića. Na nama svima je da adekvatno nađemo nove heroje. Svima im govorim da kroz trening i puno rada nađemo igrače koje mogu odgovoriti zahtjevima Rijeke. Jako me veseli ovaj karakter. Rijetko kada sam u svojoj karijeri vidio ekipu s ovakvom željom, energijom i optimizmom."

Pratite li SP i Hrvatsku?

"Pa naravno. U ovakvim pripremnim danima u hotelu se prati. Pa čak i one noćne jer u mojim godinama nekad ne možeš spavati pa ti dobro dođe i neka utakmica. Ali, već sam nekoliko puta rekao da ne ponekad ne razumijem vas Hrvate. Drugi na svijetu, treći na svijetu, finale Lige nacija i onda ovako čujem neke direktne kritike. Ma, jasno da nije sve idealno, ali Hrvatska ima sve u svojim rukama. Hrvatska je dobila tu utakkmicu koju je trebala dobiti. Jasno je da reprezentacija nije u nekoj bajnoj formi. Čak su neka moja razmišljanja da se možda tempira neke igrače koji su kroz klupsku sezonu bili u deficitu. Ja vjerujem da će Hrvatska biti natjecateljska protiv Gane i da će proći grupu, a onda dolazi vrijeme Hrvatska. Tu Hrvatska zna odigrati na rezultat i to je već potvrdila. Bilo bi previše da bi govorio o nekom zadovoljstvu, ali Hrvatska ima tri boda. Dolazi protivnik koji je fizički moćan, ali Hrvatska svakako može do tog prvog cilja kojeg su na kraju krajeva svi spominjali. Svi su govorili idemo prvo proći grupu, ali izgleda da bi sada svi odjednom da su svjetski prvaci."