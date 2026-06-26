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SAD izveo novi napad na Iran: 'Njihova agresija je jasno kršenje primirja'

SAD izveo novi napad na Iran: 'Njihova agresija je jasno kršenje primirja'
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Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

Američka vojska, kako je objavilo njezino bliskoistočno zapovjedništvo, napala je iranska skladišta dronova i raketa

26.6.2026.
23:17
Hina
AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Američka vojska u petak je, unatoč dogovorenom prekidu vatre, izvela novi udar na ciljeve u Iranu, kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu u četvrtak za koji Washington krivi Iran, javljaju novinske agencije.

Američka vojska, kako je objavilo njezino bliskoistočno zapovjedništvo, napala je iranska skladišta dronova i raketa.

"Neopravdana agresija iranskih snaga na trgovačke brodove jasno je kršenje primirja", objavila je američka vojska na platformi X.

Britanska pomorska agencija UKMTO primila je u četvrtak obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava.

Američki predsjednik Donald Trump ranije u četvrtak napad na brod opisao je kao "glupo kršenje primirja".

SadRat U IranuBliski IstokUdar
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