SAD izveo novi napad na Iran: 'Njihova agresija je jasno kršenje primirja'

Američka vojska u petak je, unatoč dogovorenom prekidu vatre, izvela novi udar na ciljeve u Iranu, kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu u četvrtak za koji Washington krivi Iran, javljaju novinske agencije.

Američka vojska, kako je objavilo njezino bliskoistočno zapovjedništvo, napala je iranska skladišta dronova i raketa.

"Neopravdana agresija iranskih snaga na trgovačke brodove jasno je kršenje primirja", objavila je američka vojska na platformi X.

Britanska pomorska agencija UKMTO primila je u četvrtak obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava.

Američki predsjednik Donald Trump ranije u četvrtak napad na brod opisao je kao "glupo kršenje primirja".