Nazire li se novi skandal na SP-u? Pogledajte reakciju Alžiraca kod gola za vodstvo

U posljednjoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva Alžir i Austrija odigrali su 3-3. Bila je to uzbudljiva utakmica koja će se, osim po napetom rezultatu, pamtiti i po kalkulacijama prije utakmice.

Naime, i Austrija i Alžir su prije utakmice znali da remi nosi prolazak za obje momčadi, pa su mnogi očekivali da nijedna neće biti pretjerano motivirana pobijediti. No, te je "planove" pomrsio Arnautović koji je pogodio u 28. minuti nakon nespretne reakcije Benbota.

Alžir se ipak uspio vratiti u 45. minuti kada je pogodio Belghali, da bi Sabitzer vratio Austrijance u vodstvo u 55. Samo pet minuta kasnije Mahrez pogađa za 2-2, da bi isti igrač u trećoj minuti sudačke nadoknade zabio za preokret i vodstvo 3-2. I tu dolazimo do drame. Naime, pobjedom Alžira ne samo da bi Austrija ispala, a Iran upao kao trećeplasirana momčad, već bi Alžir morao na Španjolsku umjesto na Švicarsku.

Izgleda da je na taj detalj zaboravio strijelac koji je ostao pomalo šokiran svojim pogotkom, no na njegovu sreću spasio ga je Saša Kalajdžić koji je već u sljedećem napadu vratio stvari na početak i pogodio za 3-3 nakon veoma nespretne reakcije alžirske obrane.

Cijela je situacija potaknula brojne rasprave o namještanju, a vi cijelu situaciju procijenite sami OVDJE.

Ova se utakmica pratila i u Iranu, kojemu je zbog novog sustava natjecanja odgovarao bilo koji rezultat osim neriješenog, koji se i dogodio. Tako je Iran, kao prvi "ispod crte" na ljestvici trećeplasiranih, ispao sa Svjetskog prvenstva.

Podsjećamo, ovo ne bi bilo prvi put da je rezultat "namješten". Slično se desilo i 1982. kada su u Gijonu Austrija i Z. Njemačka odigrale 1-0 čime su obje momčadi prošle dalje, a s turnira izbacile upravo Alžir.