Gotova je grupna faza Svjetskog prvenstva: Pružala skandale, senzacije i dramu

Prvih 72 od 104 utakmice najvećeg Svjetskog prvenstva do sada su iza nas. Grupnu su fazu još prije više od dva tjedna otvorili Meksiko i Južnoafrička Republika, da bi posljednji zvižduk bio začut na utakmici Alžira i Austrije.

Već nakon grupne faze možemo reći kako je ovo prvenstvo imalo sve: velike senzacije, neočekivana ispadanja, pa i brojne skandale.

Posebno je zanimljivo bilo nama, navijačima Hrvatske. U prvom nas je kolu dočekao najteži ispit grupne faze – utakmica s Engleskom. Bio je to pravi triler u kojemu su naši reprezentativci parirali prvo poluvrijeme te čak držali i remi, no onda pali u drugom. Konačnih 4-2 je na kraju utakmice i brojnih intervencija Dominika Livakovića izgledao kao pozitivan rezultat, no činjenica stoji da su nas koštale individualne greške.

Nakon Engleske je slijedila Panama. Bila je to utakmica koja se igrala u 1 ujutro i mnogi su žalili što su uopće ostali budni da bi je gledali. Unatoč jalovoj predstavi, naši su reprezentativci izvukli pobjedu (1-0) i mirno ušli u utakmicu s Ganom u kojoj smo kroz većinu utakmice bili bolji protivnik te su "Vatreni" na kraju zasluženo slavili 2-1.

Što se tiče ostalih utakmica grupne faze, svakako prva na pamet pada ona Zelenortskih Otoka i Španjolske. Malena otočna država iz Atlantskog oceana je na krilima četrdesetogodišnjeg vratara Vozinhe izvukla 0-0 protiv glavnog favorita prvenstva Španjolske i očarala svijet.

Uspješan je bio i drugi debitant – Curaçao, čiji je vratar Eloy Room protiv Ekvadora srušio rekord po broju obrana (15), a povijest će pamtiti i sve tri utakmice Argentine budući da je Lionel Messi srušio Miroslava Klosea i preuzeo vrh ljestvice najboljih strijelaca u povijesti SP-a.

Grupna faza je donijela i brojne skandale. Pauza za hidrataciju nije najbolje legla većini navijača koji su je prozvali "pauzom za reklamama", stadioni su znali biti "poluprazni", a momčad Irana se bunila na nepošten tretman SAD-a. Ipak, najveći se dogodio u posljednjoj utakmici kada je bilo jasno da Alžir i Austrija igraju na remi koji se na kraju i dogodio. Time se Iran na ljestvici trećeplasiranih momčadi našao ispod crte i ispao s prvenstva.

No, ono što je najbitnije za većinu ljubitelja Mundijala jest da sada kreće ono "pravo" Svjetsko prvenstvo. Grupna faza je gotova, 32 najbolje momčadi na svijetu su tu, a svoje je ime našla i Bosna i Hercegovina. Put ka tituli prvaka svijeta za mnoge tek sada kreće.

Hrvatska svoju (prvu) utakmicu nastavka prvenstva igra 3. srpnja u 1:00 u Torontu protiv Portugala Cristiana Ronalda.

The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026