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RASPLET SKUPINE /

Tko će se pridružiti Argentini u šesnaestini finala?

Tko će se pridružiti Argentini u šesnaestini finala?
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Foto: MICHAEL STEELE/Getty images/Profimedia

Tekstualni prijenos odlučujuće utakmice skupine J pratite na Net.hru

28.6.2026.
3:48
Sportski.net
MICHAEL STEELE/Getty images/Profimedia
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Skupina J
28. lipnja
4:00
0
Alžir
 
:
0
Austrija
 

Uživo

Utakmica počinju u 4:00

ALŽIR: Benbot - Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam - Maza, Bentaleb - Mahrez, Aouar, Chaibi - Gouiri

AUSTRIJA: Schlager - Mwene, Alaba, Lienhart, Posch - Schlager, Seiwald - Sabitzer, Laimer, Schmid - Arnautović

Najava

Dva tjedna nakon početka najvećeg Svjetskog prvenstva u povijesti napokon smo stigli do samog kraja grupne faze. Odigrano je 70 od ukupno 72 utakmice, a posljednje dvije donose veliku čast jednoj reprezentaciji i još veću priliku za preostale dvije.

U prvoj utakmici skupine J sastat će se branitelj naslova Argentina i debitant Jordan, dok će u drugom susretu snage odmjeriti Alžir i Austrija.

Dok će dvoboj Argentine i Jordana biti revijalnog karaktera, u drugoj utakmici ulozi su veliki. Remi obje reprezentacije vodi u nokaut-fazu, dok bi u slučaju pobjednika i poraženog putnik u šesnaestinu finala mogao biti odlučen prema gol-razlici.

      Standings provided by Sofascore

Svjetsko Prvenstvo 2026.Austrijska Nogometna ReprezentacijaAlžir
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