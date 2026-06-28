Tko će se pridružiti Argentini u šesnaestini finala?

Skupina J 0 Alžir : 0 Austrija

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Utakmica počinju u 4:00

ALŽIR: Benbot - Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam - Maza, Bentaleb - Mahrez, Aouar, Chaibi - Gouiri

AUSTRIJA: Schlager - Mwene, Alaba, Lienhart, Posch - Schlager, Seiwald - Sabitzer, Laimer, Schmid - Arnautović

Najava

Dva tjedna nakon početka najvećeg Svjetskog prvenstva u povijesti napokon smo stigli do samog kraja grupne faze. Odigrano je 70 od ukupno 72 utakmice, a posljednje dvije donose veliku čast jednoj reprezentaciji i još veću priliku za preostale dvije.

U prvoj utakmici skupine J sastat će se branitelj naslova Argentina i debitant Jordan, dok će u drugom susretu snage odmjeriti Alžir i Austrija.

Dok će dvoboj Argentine i Jordana biti revijalnog karaktera, u drugoj utakmici ulozi su veliki. Remi obje reprezentacije vodi u nokaut-fazu, dok bi u slučaju pobjednika i poraženog putnik u šesnaestinu finala mogao biti odlučen prema gol-razlici.