Hrvatski trener otkrio što je presudilo protiv Gane: 'To više nije naš hendikep'

Uoči nastavka natjecanja na Svjetskom prvenstvu, hrvatski trener Dražen Besek osvrnuo se na pobjedu Hrvatske protiv Gane, istaknuvši kako su Vatreni odigrali jednu od taktički najzrelijih utakmica na turniru.

Prema Besekovu mišljenju, Hrvatska je protiv Gane odigrala inteligentnu i discipliniranu utakmicu u kojoj nije bilo nepotrebnog rizika. Istaknuo je kako je momčad uspješno kontrolirala ritam susreta te pokazala da fizička snaga i brzina protivnika ne moraju predstavljati problem kada je momčad taktički dobro postavljena.

"Pokazali smo da znamo kontrolirati ritam igre i da snaga i brzina protivnika ne moraju biti naš hendikep. Igrači koji su dobili priliku odgovorili su svim zahtjevima koje je utakmica postavila pred njih", rekao je Besek.

Osvrnuo se i na nastavak natjecanja, poručivši kako na Svjetskom prvenstvu nema smisla razmišljati o tome koga bi bilo poželjnije dobiti u nokaut-fazi.

"Nije zahvalno birati protivnika na ovakvom turniru. Ako želiš otići daleko, moraš biti spreman na svaki izazov i svaku reprezentaciju", smatra Besek.

"Prvo više nema lakog protivnika, Portugal poznajemo, europska ekipa koja ima vrhunske igraće u najjačim klubovima svijeta, takvi protivnici nas mobiliziraju i možemo ih odvesti u neizvjesnost, a s druge strane Kolumbija močna, prgava ekipa dobro vođena i mislim da bi nam manje odgovarala zbog temperamenta i improvizacije", dodao je.

Na kraju je komentirao i izbor igrača. Iako smatra da nije lako složiti idealnu početnu postavu, izdvojio je jedno ime za koje vjeruje da zaslužuje veću ulogu.

"Po meni je Kramarić pomalo zapostavljen u ovoj reprezentaciji. Međutim, kada gledamo momčad u cjelini, nije presudno tko igra, nego da ekipa ostvaruje rezultat. To je na kraju jedino što se pamti", zaključio je Besek.