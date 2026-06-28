Kreće nokaut-faza: Domaćini po prvi put na ovom prvenstvu izvan domovine

Nakon završetka grupne faze kreće "pravo" Svjetsko prvenstvo. Od 48 momčadi koje su prije dva tjedna krenule, ostale su "samo" 32, a prvu će utakmicu nokaut-faze igrati drugoplasirana momčad skupine A protiv drugoplasirane momčadi skupine B, odnosno Južnoafrička Republika i Kanada.

Južnoafrička Republika je u nokaut-fazu stigla s četiri osvojena boda u grupnoj fazi i negativnom (-1) gol-razlikom. Bafana Bafana koju vodi Hugo Broos na otvaranju prvenstva pružila je razočaravajuću predstavu, izgubivši 2-0 protiv Meksika u utakmici s tri crvena kartona. Nakon te utakmice JAR je popravio neke nedostatke u igri te odigrao neodlučeno protiv Češke (1-1), da bi u posljednjoj i ključnoj utakmici grupne faze iznenadio i porazio Južnu Koreju 1-0 golom Thapela Maseke.

Kanada je pak na prvenstvo došla s velikim ambicijama. Kao jedan od domaćina prvenstva Kanađani su imali nešto lakši ždrijeb te su ih kuglice spojile sa Švicarskom, Bosnom i Hercegovinom te Katarom. Domaćini su prvenstvo otvorili 1-1 remijem protiv "Zmajeva" u Torontu, u utakmici u kojoj je BiH dominirala sve do 76. minute kada je u igru za Kanadu ušao Cyle Larin koji je dvije minute kasnije i izjednačio. Nakon BiH uslijedio je Katar kojeg je Kanada "pregazila" sa 6-0, da bi u posljednjem kolu Švicarska ipak bila bolja 2-1 i poslala Kanađane na JAR.

Tako su domaćini propustili priliku igrati na vlastitom terenu te će umjesto u Kanadi naredne utakmice igrati u SAD-u, a prva od njih igra se u Inglewoodu u Kaliforniji 28. lipnja u 21:00. Pobjednik tog dvoboja ide na boljeg iz dvoboja Nizozemske i Maroka.

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