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Je li ovo znak? Englezima je ovo posljednji puta uspjelo kada su bili prvaci prije 60 godina

Je li ovo znak? Englezima je ovo posljednji puta uspjelo kada su bili prvaci prije 60 godina
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Foto: Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia

Engleska će u osmini finala u noći s nedjelje na ponedjeljak igrati protiv Meksika

1.7.2026.
21:30
Sportski.netHina
Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Engleska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva nakon što je u dvoboju 16-ine finala teže od očekivanog u Atlanti svladala DR Kongo sa 2-1.

DR Kongo je dugo vodio golom Briana Cipenge, ali Englesku je spasio kapetan Harry Kane. Afrički je predstavnik poveo kada je prvi put prešao centar, Mbemba je uputio centaršut s desnog krila, Sadiki je odvukao engleskog desnog beka Spencea u sredinu, pa je u prazan prostor na lijevom krilu utrčao Cipenga i udarcem u bliži kut svladao Pickforda.

Ipak, u samoj završnici niti Mpasi nije mogao ništa protiv kombinacije Gordon-Kane. Prvo je u 75. minuti Gordon prihvatio loptu na lijevom krilu i ubacio na pet metara gdje je Kane nadskočio svog čuvara i svladao Mpasija.

U 86. minuti je Mpasi još jednom zaustavio udarac Bellinghama, ali lopta se odbila do Engleza, Gordon je odigrao za Kanea koji je snažnim udarcem sa 15-ak metara pogodio pod samu gredu za preokret.

OptaJoe poznata je po sjajnim statistikama nakon svake utakmice ovog prvenstva, a jako je zanimljiva i činjenica da je Engleska prije današnje utakmice samo jednom uspjela pobijediti na SP-u nakon što je prva primila gola. A to je bilo u finalu 1966. kada su pobijedili Njemačku na Wembleyju 4-2 i došli do svoga, do sada, jedinog naslova prvaka svijeta.

 

 

Je li to neki znak da će Engleska konačno nakon 60 godina prekinuti čekanje na titulu? Vidjet ćemo. Engleska će u osmini finala u noći s nedjelje na ponedjeljak igrati protiv Meksika u Ciudad de Mexicu.

Engleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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