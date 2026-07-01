Je li ovo znak? Englezima je ovo posljednji puta uspjelo kada su bili prvaci prije 60 godina

Engleska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva nakon što je u dvoboju 16-ine finala teže od očekivanog u Atlanti svladala DR Kongo sa 2-1.

DR Kongo je dugo vodio golom Briana Cipenge, ali Englesku je spasio kapetan Harry Kane. Afrički je predstavnik poveo kada je prvi put prešao centar, Mbemba je uputio centaršut s desnog krila, Sadiki je odvukao engleskog desnog beka Spencea u sredinu, pa je u prazan prostor na lijevom krilu utrčao Cipenga i udarcem u bliži kut svladao Pickforda.

Ipak, u samoj završnici niti Mpasi nije mogao ništa protiv kombinacije Gordon-Kane. Prvo je u 75. minuti Gordon prihvatio loptu na lijevom krilu i ubacio na pet metara gdje je Kane nadskočio svog čuvara i svladao Mpasija.

U 86. minuti je Mpasi još jednom zaustavio udarac Bellinghama, ali lopta se odbila do Engleza, Gordon je odigrao za Kanea koji je snažnim udarcem sa 15-ak metara pogodio pod samu gredu za preokret.

OptaJoe poznata je po sjajnim statistikama nakon svake utakmice ovog prvenstva, a jako je zanimljiva i činjenica da je Engleska prije današnje utakmice samo jednom uspjela pobijediti na SP-u nakon što je prva primila gola. A to je bilo u finalu 1966. kada su pobijedili Njemačku na Wembleyju 4-2 i došli do svoga, do sada, jedinog naslova prvaka svijeta.

0-1 - England have won a FIFA World Cup match after conceding the opening goal for only the second time in their history, also doing so in the 1966 final against Germany (4-2).



Coming. pic.twitter.com/4vddYUKY4F — OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026

Je li to neki znak da će Engleska konačno nakon 60 godina prekinuti čekanje na titulu? Vidjet ćemo. Engleska će u osmini finala u noći s nedjelje na ponedjeljak igrati protiv Meksika u Ciudad de Mexicu.