Engleski mediji zabrinuti nakon dramatičnog prolaska: 'Jedan čovjek spriječio je vječnu sramotu'

Engleska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva nakon što je u dvoboju 16-ine finala teže od očekivanog u Atlanti svladala DR Kongo sa 2-1 (0-1).

DR Kongo je dugo vodio golom Briana Cipenge (7), ali Englesku je spasio kapetan Harry Kane (75, 86). Engleska je gubila od sedme sve do 75. minute kada je Kane spasio Engleze i navijači Tri lava konačno su mogli odahnuti. Dok su igrači na terenu slavili prolazak, mediji na Otoku nisu štedjeli riječi kako bi opisali dramu. Naslovi su bili bombastični i oslikavali su mješavinu olakšanja i duboke zabrinutosti.

The Sun je na svojoj naslovnici vrištao: "KANE-CREDIBLE! Harry spasio naše posramljene lavove od najveće blamaže u povijesti." U tekstu su bili još oštriji, opisujući igru kao "apsolutno smeće" koje je "jedino genijalnost kapetana pretvorila u pobjedu". Daily Mail je bio jednako nemilosrdan pod naslovom: "Samo je jedan čovjek stajao između engleske i vječne sramote". Njihov je analitičar napisao: "Bila je to predstava koja vrijeđa inteligenciju, bez strasti i ideje. Da nije bilo Harryja Kanea, koji je još jednom na leđima nosio cijelu naciju, ovo bi bio najcrnji dan u povijesti engleskog nogometa."

"Harry Kane u pomoć! Kapetan Fantastični i super-zamjena Anthony Gordon istupili kako bi spasili Tri lava nakon očajne predstave na Svjetskom prvenstvu", piše portal Goal.com.

Na poluvremenu je engleska gubila, a engleski su mediji tada bili vrlo oštri, a smatrali su i da je Kane trebao dobiti jedanaesterac nakon starta kongoanskog vratara Mpasija. "Engleska protiv DR Konga: Tri lava umalo gube 0-2 prije nego što je Harry Kane ostao bez dosuđenog penala unatoč VAR provjeri. Englezi imaju prvo poluvrijeme za zaborav", Daily Mail piše.

Na nedosuđeni jedanaesterac se također fokusirao i The Sun "Harry Kane 'pokraden za najočitiji penal koji sam ikad vidio, Englezi i navijači bijesni."