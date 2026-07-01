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Hajduk zaključio pripreme pobjedom protiv europske senzacije

Hajduk zaključio pripreme pobjedom protiv europske senzacije
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je tako pripreme završio stopostotnim učinkom

1.7.2026.
21:18
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je završio pripreme pobjedom nad Celjem, koji je prošle sezone oduševio sve svojim igrama u Konferencijskoj ligi.

Do pobjede je "Bile" vodio Michele Šego, koji je Celju zabio već u petoj minuti susreta. Bila je to treća pobjeda Hajduka na pripremama u Sloveniji u isto toliko utakmica, a sada se momčad vraća u Split, gdje će nastaviti s pripremama za novu sezonu koja počinje već 9. srpnja, kada na Poljudu u sklopu prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu gostuje Žilina.

Efikasnost Hajduka još je impresivnija kada znamo da su sva tri protivnika bili vrlo ozbiljni (doprvak Ukrajine LNZ Čerkasi i Makedonije Škendija te prvak Slovenije) te da je za utakmicu protiv Celja bio bez Marka Livaje, koji je bio izvan momčadi na pripremama.

Kapetan i najbolji igrač trebao bi se ponovno priključiti momčadi nakon povratka iz Slovenije, a hoće li biti u rosteru za utakmicu protiv Slovaka 9. srpnja tek treba vidjeti.

Hajduk
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