Slabi interes za pretplate na Poljudu, evo koliko ih je prodano

U utorak je završen period obnove pretplata za prošlosezonske Hajdukove navijače, a od srijede u 10 sati kreće slobodna prodaja za sezonu 2026./2027. Klub je potvrdio da je svoje mjesto na Poljudu osiguralo 8.652 pretplatnika.

U odnosu na prošlu sezonu riječ je o padu od više od 30 posto, tada je u istom razdoblju obnovu imalo oko 13.200 navijača. Ovogodišnji broj slabiji je unatoč tome što pretplata uključuje i europske utakmice.

Jedan od razloga pada su i više cijene: istočna tribina s 220 porasla je na 286 eura, dok zapad sada stoji 343 eura umjesto 264.

U pozadini svega i dalje traje neizvjesnost oko Marka Livaje, dok Hajduk sezonu otvara 9. srpnja protiv Žiline u kvalifikacijama za Europa ligu.