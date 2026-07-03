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Australija i Egipat u velikoj borbi za osminu finala i potencijalni okršaj s Messijem

Australija i Egipat u velikoj borbi za osminu finala i potencijalni okršaj s Messijem
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Foto: John Carusi/Zuma Press/Profimedia

Utakmicu šesnaestine finala SP-a Australija - Egipat pratite UŽIVO na portalu Net.hr

3.7.2026.
18:34
Sportski.net
John Carusi/Zuma Press/Profimedia
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Australija i Egipat u Dallasu igraju šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva

SP, šesnaestina finala
03. 07. 2026.
20:00
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Australija
 
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Egipat
 

AUSTRALIJA: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Irvine, Behich - Volpato, Iran kunda, Metcalfe

EGIPAT: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Fathy, Attia - Ashour, Salah, Ziko - Marmoush

Cup tree provided by Sofascore

Australija je završila kao druga u skupini iza SAD-a, a ispred Paragvaja i Turske. Egipat je u svojoj skupini završio iza Belgije, a ispred Irana i Novog Zelanda. 

Pobjednik ove utakmice ide na boljeg iz susreta Argentine i Zelenortskih Otoka.

Glavni sudac je Gustavo Tejera iz Urugvaja.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoAustralijaEgipat
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