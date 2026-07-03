Australija i Egipat u velikoj borbi za osminu finala i potencijalni okršaj s Messijem

Australija i Egipat u Dallasu igraju šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

SP, šesnaestina finala 0 Australija : 0 Egipat

AUSTRALIJA: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Irvine, Behich - Volpato, Iran kunda, Metcalfe

EGIPAT: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Fathy, Attia - Ashour, Salah, Ziko - Marmoush

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Australija je završila kao druga u skupini iza SAD-a, a ispred Paragvaja i Turske. Egipat je u svojoj skupini završio iza Belgije, a ispred Irana i Novog Zelanda.

Pobjednik ove utakmice ide na boljeg iz susreta Argentine i Zelenortskih Otoka.

Glavni sudac je Gustavo Tejera iz Urugvaja.