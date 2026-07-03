Australija i Egipat u velikoj borbi za osminu finala i potencijalni okršaj s Messijem

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Dunne najbrži na treningu, no Camara je dominantnim krugom osigurao pole position
Utakmicu šesnaestine finala SP-a Australija - Egipat pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Australija i Egipat u Dallasu igraju šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.
AUSTRALIJA: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Irvine, Behich - Volpato, Iran kunda, Metcalfe
EGIPAT: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Fathy, Attia - Ashour, Salah, Ziko - Marmoush
Australija je završila kao druga u skupini iza SAD-a, a ispred Paragvaja i Turske. Egipat je u svojoj skupini završio iza Belgije, a ispred Irana i Novog Zelanda.
Pobjednik ove utakmice ide na boljeg iz susreta Argentine i Zelenortskih Otoka.
Glavni sudac je Gustavo Tejera iz Urugvaja.