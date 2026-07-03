Krije li se u ovom razlog odluke koja je razbjesnila Hrvatsku?

Ne smiruju se tenzije nakon što je Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva protiv Portugala nakon nekoliko dvojbenih sudačkih odluka.

Dok mnogi smatraju kako je sudac pogriješio te kako FIFA gura Cristiana Ronalda iz sportskih razloga, profesor sa zagrebačkog privatnog sveučilišta Algebra Bernays Božo Skoko iznio je drukčiju teoriju. On, naime, smatra kako je FIFA uistinu pogurala Portugal prema naprijed, no razlog je jednostavno – marketing.

"Iako je Ronaldo bio nevidljiv na terenu, morao je postati igrač utakmice. Iako Portugal po igri nije zaslužio prolaz, očito je morao dalje, makar na poguranac sudaca, jer zamislite da su noćas ispali Portugal i Ronaldo, a dalje prošli Hrvatska i Modrić!?

S jedne strane atraktivnost završnice i gledanost bez razvikanih favorita padaju. S druge – što bi to značilo za svijet marketinga? Sigurne gubitke prihoda zbog pada snage brenda, odnosno gubitka dijela zvjezdane prašine koja ga prati i čini legendarnim.

Podsjetimo, Ronaldo je godinama najplaćeniji sportaš današnjice, ali i hodajuća reklama za niz globalnih brendova.

Al-Nassr iz Saudijske Arabije Ronalda godišnje plaća oko 250 milijuna dolara, a ugovor traje do 2027. Ugovor s Nikeom, njegovim najvećim i najstarijim sponzorom, ukupno vrijedi više od milijarde dolara. Tu su još Herbalife, dugogodišnji partner za prehranu, Armani (moda), Clear (njega kose), Binance (kripto), Castrol, Tag Heuer... Plus njegov brend CR7 (hoteli, moda, parfemi, fitness), koji donosi desetke milijuna dolara. S više od 670 milijuna pratitelja samo na Instagramu, on svakodnevno generira stotine milijuna dolara medijske vrijednosti za svoje sponzore. I zamislite sad – Modrić, koji nema iza sebe takvu mašineriju, zaleđe i utjecaj na brendove, bude bolji!? To bi otvorilo pitanje zalaska Ronaldove karijere i statusa bez pokrića na terenu (a ugovori su još u punoj snazi).

Sve je to jedna velika tvornica novca. A onda dođe mala i srčana Hrvatska i pomrsi im račune na čak dva svjetska prvenstva zaredom, jer joj je stalo do istinske igre...

Bravo, Vatreni! Bravo, Zlatko!

Nadam se da će FIFA konačno shvatiti da nije u šoldima sve, već u sportskom i fair-play nadmetanju. Ma koliko mi šutjeli o tome", piše profesor Skoko na svom Instagram profilu.

Božo Skoko je, inače, stručnjak za odnose s javnošću, a osim na Algebri Bernays već godinama predaje i na Fakultetu političkih znanosti (FPZG).