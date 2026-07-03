Nevjerojatno: Ronaldo ušao u šesnaesterac samo jednom, i zabio...
Ronaldo je, uz Lionel Messi, jedini nogometaš koji je nastupio na šest svjetskih prvenstava
Cristiano Ronaldo protiv Hrvatske je ispisao još jedno poglavlje bogate reprezentativne karijere. Pogotkom iz kaznenog udarca stigao je do svog 11. gola na svjetskim prvenstvima, ali i prvog u nokaut-fazi tog natjecanja.
Portugalac je rekorder po broju nastupa za reprezentaciju sa čak 232 utakmice i 146 pogodaka, a njegov najbliži pratitelj među portugalskim strijelcima, Pedro Pauleta, zaostaje čak 99 golova.
Ronaldo je, uz Lionel Messi, jedini nogometaš koji je nastupio na šest svjetskih prvenstava. U 26 utakmica na Mundijalima zabio je 11 pogodaka, od čega tri na ovogodišnjem turniru, dva u skupini i jedan protiv Hrvatske.
Zanimljivo, pogodak Vatrenima postigao je praktički iz svog jedinog dodira s loptom u hrvatskom kaznenom prostoru. Na terenu je bio do 81. minute, a jedini kontakt s loptom u šesnaestercu bio je kod realiziranog jedanaesterca. Mnogi smatraju kako je Portugal nakon njegova izlaska zaigrao bolje, zbog čega je odluka FIFA-e da upravo njega proglasi igračem utakmice izazvala brojne rasprave.
Ronaldo je na svjetskim prvenstvima debitirao još 2006. u Njemačkoj, a od tada je zabijao na svakom izdanju Mundijala. Ovim pogotkom dodatno je učvrstio status jednog od najvećih igrača u povijesti reprezentativnog nogometa.