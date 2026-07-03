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NAŠA NESREĆA /

Nevjerojatno: Ronaldo ušao u šesnaesterac samo jednom, i zabio...

Nevjerojatno: Ronaldo ušao u šesnaesterac samo jednom, i zabio...
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Foto: Cole Burston/AFP/Profimedia

Ronaldo je, uz Lionel Messi, jedini nogometaš koji je nastupio na šest svjetskih prvenstava

3.7.2026.
9:39
Sportski.net
Cole Burston/AFP/Profimedia
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Cristiano Ronaldo protiv Hrvatske je ispisao još jedno poglavlje bogate reprezentativne karijere. Pogotkom iz kaznenog udarca stigao je do svog 11. gola na svjetskim prvenstvima, ali i prvog u nokaut-fazi tog natjecanja.

Portugalac je rekorder po broju nastupa za reprezentaciju sa čak 232 utakmice i 146 pogodaka, a njegov najbliži pratitelj među portugalskim strijelcima, Pedro Pauleta, zaostaje čak 99 golova.

Ronaldo je, uz Lionel Messi, jedini nogometaš koji je nastupio na šest svjetskih prvenstava. U 26 utakmica na Mundijalima zabio je 11 pogodaka, od čega tri na ovogodišnjem turniru, dva u skupini i jedan protiv Hrvatske.

Zanimljivo, pogodak Vatrenima postigao je praktički iz svog jedinog dodira s loptom u hrvatskom kaznenom prostoru. Na terenu je bio do 81. minute, a jedini kontakt s loptom u šesnaestercu bio je kod realiziranog jedanaesterca. Mnogi smatraju kako je Portugal nakon njegova izlaska zaigrao bolje, zbog čega je odluka FIFA-e da upravo njega proglasi igračem utakmice izazvala brojne rasprave.

Ronaldo je na svjetskim prvenstvima debitirao još 2006. u Njemačkoj, a od tada je zabijao na svakom izdanju Mundijala. Ovim pogotkom dodatno je učvrstio status jednog od najvećih igrača u povijesti reprezentativnog nogometa.

Cristiano RonaldoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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