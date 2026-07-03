Sandro Perković o šokantnom ispadanju Vatrenih i sudačkim odlukama: 'Matanović je utjecao na igru, ali sporno je nešto drugo'

Hrvatska je završila svoj put na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, u utakmici protiv Portugala u kojoj se više raspravlja o sudačkim kriterijima, VAR odlukama, o duljini kose Matanovića. U dramatičnom ogledu šesnaestine finala, nakon lavovske borbe i čak tri poništena pogotka Hrvatske, četiri ako ćemo tu pribrojati i onaj poništeni gol Portugala, Portugal je slavio s 2-1 i poslao Vatrene kući.

Utakmica je to o kojoj će se još dugo pričati, ponajviše zbog spomenutog niza kontroverznih sudačkih odluka koje su ostavile gorak okus u ustima. U podcastu portala Net.hr "Maksanov korner", nogometni trener i stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi Sandro Perković, detaljno analizira zbivanja na terenu, sudačke kriterije i ključne trenutke koji su presudili pobjednika.

Paradoks najbolje utakmice i bolnog poraza

Nakon neprospavane noći, dojmovi se još nisu slegli. Perković ističe kako je osjećaj pomiješan. Veliki ponos zbog prikazane igre, ali i ogromna praznina zbog ispadanja. Posebno naglašava ironiju da je Hrvatska svoju najbolju partiju na prvenstvu odigrala upravo u utakmici koja je značila kraj.

"Nisam baš najbolje spavao, vrlo malo i jako loše, ali tako je to poslije takvih utakmica. Prije svega, velike čestitke svim našim reprezentativcima na odigranoj utakmici protiv Portugala. Po meni, to je bila jedna od generalno najbolje odigranih utakmica na SP-u dosad. Drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fantastično. Tim više je žal veća što nismo uspjeli proći dalje.

Što se tiče onog detalja na kraju i našeg poništenog gola, suci to znaju najbolje, ali i da nije igrao, je li on utjecao na igru? Portugalski igrač ide na skok. Da nema Matanovića tamo, on bi odnio tu loptu. Po meni, on je utjecao na igru i bez obzira je li dirao ili nije dirao. Pašalić je, nažalost, bio u malom zaleđu. Da nema Matanovića tamo, odnio bi loptu portugalski igrač. Po meni, on je utjecao na igru bez obzira dirao loptu ili ne, a Pašalić je bio u malom zaleđu, ali situacija s Perom Sučićem, to mi je sporno, da je to trebalo podrobnije pogledati, a prošlo se malo prebrzo preko toga. Sandro Perković u Maksanovom korneru.

Španjolska Marca slikovito je to opisala kako Hrvatska i Luka Modrić takav završetak nisu zaslužili...

"Šteta za cijelu reprezentaciju. Paradoks je da smo mi našu najbolju utakmicu odigrali i da smo izgubili i na taj način da smo odmah ispali s natjecanja. Stvarno drugo poluvrijeme je bilo, ne znam po meni, možda i najbolja utakmica ili jedna od najboljih utakmica, što je naša reprezentacija ikad odigrala. Stvoriti toliki broj prilika na takav dominantan način igrati, baš smo onako potpuno nadigrali jedan Portugal koji je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu", rekao je Perković, dodajući kako su osjećaji pomiješani:

"Velika praznina zbog ispadanja, ali i veliki ponos zbog načina na koji smo igrali i zbog načina na koji smo se prezentirali. Čestitke Zlatku Daliću, stožeru i igračima. Mislim da smo u drugom poluvremenu pokazali tko smo i što smo i koliko možemo".

Tri poništena gola i sumnjivi kriteriji

Luka Modrić je kritizirao upotrebu VAR-a. To je baš konfuzna situacija, ali tri gola Sandro, tri gola poništena. Velike brojke nalažu da nešto nije bilo dobro.

"Utakmica Portugala i Hrvatske je imača više dijelova od samo dva. Kao da je sve što je moglo ići krivo, da je išlo krivo. A ono što je meni posebno žao je gol Petra Sučića. Meni se u tom trenutku stvarno činilo da Pero nije u zaleđu za 2-0, da je bočni igrač ostao za milimetar iza Pere. Nisu kasnije, ili ja nisam uhvatio, pokazali onu tehnologiju. Tako da taj detalj me baš zanima jer iz onog kuta kamere, kako su oni pokazali onu tehnologiju, po meni, nije bilo zaleđe. Taj detalj me baš zanima", analizirao je Perković.

Slučaj Matanović i utjecaj na igru

Jedna od najbizarnijih situacija dogodila se kod posljednjeg poništenog gola, kada se postavilo pitanje je li Igor Matanović kosom okrznuo loptu. Našalili smo se sa Sandrom da Matanović ima frizuru kao on i potpisnik ovih redaka i voditelj podcasta "Maksanov korner", znači da nema kose, lopta ga ne bi dirala, na što se Perković nadovezao analizom je li kontakt uopće bio presudan.

"Puno je sad vike na suca. Moj generalni dojam je, kroz cijelu utakmicu, da je kriterij bio malo prema Portugalu, Dao im je neke lagane faulove, nama neke nije sudio koje po meni je mogao suditi. Za ovaj konkretan slučaj... Mislim da je greška igrača da on uopće i da elemente i mogućnost sucu da takvo što sudi, govorim o kaznenom udarcu. Po meni je bilo elemenata povlačenja, više hrvački zahvat nego nogometni. Jednostavno, ušao mu je ispred njega u putanju i teško je bilo to braniti. Ono što bi bilo zanimljivo vidjeti, da je takva situacija bila na drugoj strani, da li bi bilo suđeno. Ako bi bilo suđeno, onda OK. Moj stav je da samo bude isti kriterij za sve, bez obzira kakav. Primili smo gol za 1-1, međutim nakon toga smo stvarno jako dobro reagirali. Imali smo match loptu Matea Kovačića i onaj stvarno progresivni dio kad je s centra nanizao nekoliko igrača, iskreirao si prostor za udarac. Sjajno je tukao u malu mrežicu, a golman Portugala je to sjajno skinuo i to je bio ključni detalj možda u utakmici. Imali smo mi još prilika, dobrih, ali nismo zabili. Što se tiče onog detalja na kraju i našeg poništenog gola, suci to znaju najbolje, ali i da nije igrao, je li on utjecao na igru? Portugalski igrač ide na skok. Da nema Matanovića tamo, on bi odnio tu loptu. Po meni, on je utjecao na igru i bez obzira je li dirao ili nije dirao. Pašalić je, nažalost, bio u malom zaleđu. Da nema Matanovića tamo, odnio bi loptu portugalski igrač. Po meni, on je utjecao na igru bez obzira dirao loptu ili ne, a Pašalić je bio u malom zaleđu, ali situacija s Perom Sučićem, to mi je sporno, to je po meni trebalo podrobnije pogledati, a prošlo se malo prebrzo preko toga. I sudački kriteriji su dvojbeni, mislim da je sudac malo vukao na stranu Portugalaca", pojasnio je trener.

Bi li se isto sudilo i na drugoj strani?

Najveći upitnik ostao je visjeti nad dosljednošću sudačkog kriterija, posebno kod dosuđenog kaznenog udarca za Portugal nakon duela Vlašića i portugalskog igrača.

I što misliš, jesu li kriteriji kod ovakvih situacija za obje momčadi bili isti? Mene zanima što bi bilo da je Portugal bio u koži Hrvatske, da se Portugalu to dogodilo, bi li svirali isto?

"To je ono što sam ti ja rekao. Mene samo zanima da li bi ga na drugoj strani svirao kod one situacije s Vlašićem i penalom, da li bi sudački kriterij bio isti i da je u pitanju Portugal. To je jedino što je meni sporno u svemu. Kriterij po meni nije bio baš isti, ali dobro. Ne bi išao u neke teorije zavjere", odgovorio je Perković, koji smatra da je elemenata za kazneni udarac bilo, ali ostaje sumnja u ujednačenost kriterija.

Na izravno pitanje je li Hrvatska oštećena, Perković je dao iskren odgovor.

"Navijački? Naravno da bih rekao da smo oštećeni. Međutim, kad hladne glave se analiziraju sve te odluke... Suci će vam sigurno reći da tu ima elemenata za kazneni udarac. I realno, kad se gledaju stvari, ima elemenata za kazneni udarac. Nažalost, Vlašić je izgubio poziciju, povukao je hrvačkim zahvatom oko kukova. Mora se reći da je sjajno naglasio taj pad reprezentativac Portugala."

Kovačićeva partija života u najtežem porazu

U moru razočaranja, jedna je stvar ipak oduševila, igra Matea Kovačića, koji je, prema mnogima, odigrao svoju ponajbolju utakmicu u dresu reprezentacije. Mateo Kovačić, svašta se pričalo, kritiziralo ga se... Kovačić je odigrao stvarno ponajbolju utakmicu u dresu Hrvatske i, Sandro, ono što ste rekli, paradoksalno je da je tu utakmicu Hrvatska izgubila.

"Prije te situacije na početku drugog poluvremena on je imao jedan sjajan solo prodor i onda odigrao jedan-dva sa suigračem i s lijevom nogom je pucao, vratar je obranio sjajno. Vrhunska partija Matea Kovačića. Ali moram reći da sam uživao jučer u cijeloj predstavi, posebno veznog reda. Kovačić, Modrić i Pero Sučić su po meni potpuno dominirali portugalski vezni red koji je satkan od stvarno najvećih svjetskih imena. Hrvatska je zaslužila prolaz u osminu finala, apsolutno je zaslužila"-

Iako je priča na ovom Svjetskom prvenstvu završila, izvedba u drugom poluvremenu protiv Portugala pokazala je da Hrvatska ima snagu i kvalitetu. No, detalji su ovoga puta otišli na stranu protivnika, ostavljajući Vatrene i navijače da se pitaju što bi bilo da su okolnosti, a pogotovo sudački kriteriji, bili samo malo drugačiji.

Cijeli podcast sa Sandrom Perkovićem pogledajte u priloženom videu gore.