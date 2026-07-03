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NEVJEROJATNO /

Pojavila se nova snimka: Zbog ovoga je poništen gol Hrvatske za izjednačenje protiv Portugala

Pojavila se nova snimka: Zbog ovoga je poništen gol Hrvatske za izjednačenje protiv Portugala
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Foto: Justin Setterfield/Getty images/Profimedia

Utakmica Hrvatske i Portugala imala je jako burnu završnicu

3.7.2026.
12:03
Sportski.net
Justin Setterfield/Getty images/Profimedia
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Poništeni gol Hrvatske za izjednačenje protiv Portugala duboko u sudačkoj nadoknadi utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva izazvao je veliku kontroverzu, a da nakon utakmice objavljena je usporena (i uvećana snimka) koja pokazje zašto je pogodak poništen.

Pogodak za 1-1 zabio je Gvardiol u 103 minuti, ali je gol poništen zbog zaleđa, a ključnu ulogu u toj presudi odigrao je čip u lopti.

VAR intervencija

Norveški sudac Espen Eskas dobio je signal iz VAR sobe za provjeru. Ključno pitanje bilo je je li Igor Matanović dirao loptu, što se na snimkama nije moglo jasno utvrditi. Da je loptu dirao portugalski branič, zaleđa ne bi bilo. No, i najmanji Matanovićev kontakt značio je da je Pašalić bio u nedozvoljenoj poziciji i da se gol mora poništiti. Nakon napete provjere, Eskas je donio konačnu odluku koja je slomila hrvatska srca.

'Čudesni' čip

Odluka nije počivala samo na videosnimci. Presudnu ulogu odigrala je „Connected Ball Technology“ u službenoj lopti Adidas Trionda. Njezin senzor bilježi i najmanje dodire i šalje podatke VAR sobi. Grafički prikaz, poznat kao "Snickometer", pokazao je jasan signal baš u trenutku prolaska lopte pored Matanovićeve glave. To je bio nepobitan dokaz kontakta.

Sada se pojavila nova, uvećana snimka, Matanovićevog "kontakta" s loptom, a možete je pogledati OVDJE.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.PortugalGol
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