Srpski komentator je podigao decibele na utakmici Hrvatske i Portugala: 'Offside je, nema gola!'

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2..

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Najozbiljnije prilike oba sastava imala su u samom otvaranju, Budimir je u 3. minuti nakon kombinacije Perišića i Vlašića pucao s vrha kaznenog prostora, ali preslabo za Dioga Costu, dok je minutu potom Rafael Leao probio lijevo krilo i dodao za Bruna Fernandesa čiji je udarac sa 10-ak metara odlično zaustavio Livaković.

U nastavku susreta u hrvatskom napadu Budimira je zamijenio Matanović, a taj potez izbornika Dalića pokazao se kao pun pogodak. Upravo je on u 48. minuti svojom borbenošću doprinio velikoj prilici iščeprkavši loptu iz nogu Vitinhi na 20-ak metara od portugalskih vrata, loptu je uzeo Kovačić koji se sjurio u kazneni prostor, ali njegov udarac sa sedam-osam metara Diogo Costa je uspio zaustaviti.

Bila je to najava vodstva do kojeg je Hrvatska došla u 53. minuti. Opet je Matanović osvojio loptu duboko na polovici Portugala, dodao do Vlašića koji je dočekao dolazak Stanišića na desni bok. Uslijedio je ubačaj koji je bio previsok za Matanovića, ali na drugoj vratnici nečuvan je ostao Perišić koji je imao vremena primiriti loptu i poslati ju pored Coste.

Do poravnanja je Portugal stigao iz kaznenog udarca kojega je realizirao Cristiano Ronaldo. Prethodno je u gužvi pred hrvatskim golom prilikom kornera Vlašić rukama držao Veigu, a norveški sudac Eskes je na bijelu točku pokazao nakon intervencije VAR-a.

Kolosalnu priliku za dovesti Hrvatsku u vodstvo imao je Mario Pašalić u 88. minuti, ali njegov udarac glavom s pet metara prohujao je pored vratnice.

Gol za prolazak Portugal je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja, Leao je centrirao s lijeve strane, a Ramos nadskočio Pongračića i Gvardiola te svladao Livakovića.

U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Oba sastava pogađala su i okvir gola, u 58. minuti greda je zaustavila pokušaj Leaa, a u 75. minuti je Kovačić zatresao vratnicu.

Potugal će u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske koja je sa 3-0 nadigrala Austriju u svom dvoboju 16-ine finala.

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