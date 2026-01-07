Vlak iz Splita zapeo u Kninu: Granje razbilo staklo, putnici više od 11 sati čekali spas

Veliko nevrijeme koje je u utorak navečer pogodilo zaleđe Dalmacije stvorilo je ogromne probleme i u željezničkom prometu.

Zbog drveća u profilu pruge, između kolodvora Kosovo i Knin pruga je dugo bila zatvorena za promet.

Zbog toga je vlak 523 na relaciji Zagreb - Split zaustavljen još sinoć na kolodvoru Knin u 21 sat. Vlak je iz Zagreba krenuo u 13.49, a njegovo uobičajno putovanje do Splita traje osam sati.

Zarobljeni i gladni putnici

Kako je javila jedna čitateljica Slobodne Dalmacije, u tom vlaku koji je zapeo u Kninu, među ostalim putnicima, nalaze se 70-godišnji djed i njegov 14-godišnji unuk. Obitelj je htjela doći po njih automobilom, ali im je iz kninske policije preporučeno da vožnja nije baš sigurna u takvim vremenskim uvjetima, pa su odustali. Budući da je jučer bio blagdan, sve je bilo zatvoreno, tako da putnici nisu ni mogli izaći s kolodvora nešto si kupiti.

"Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sati stojimo u Kninu. Lokomotivi je navodno puklo staklo pred ulazak u Knin. I dalje čekamo doslovce zarobljeni u vlaku bez hrane i pića. Vani je sve zaleđeno i ništa ne radi, nitko satima ništa nije govorio. Ujutro je došao nagibni vlak iz Splita, ali ne žele nas prebaciti jer se jedva probio pa, kao, nije sigurno. Najgore je što smo ovdje na kolodvoru u Kninu doslovce zarobljeni, nema autobusa, nema nikakvog alternativnog prijevoza, ničega što vozi", govori čitateljica tportala, koja je ogorčena odnosnom prema putnicima koji nemaju nikakvu informaciju.

Na snimkama koje se šire po društvenim mrežama vidi se lokomotiva ledom okovana. Iako nije jasno vidljivo na snimci, autor snimke navodi kako je zbog "ledene kiše i vjetra eksplodiralo staklo na lokomotivi".

Ipak su krenuli

Osim toga, vlak 1820 koji je iz Splita krenuo sinoć u 21.03 sata zbog nemogućnosti daljnje vožnje zaustavljen je na kolodvoru Perković te je otkazan i vraćen u Split. No, jutro je ipak donijelo pomak.

U 8.21 pruga između kolodvora Kosovo i Knin otvorena je za promet, a putnici vlaka 523 koji su u kolodvoru Knin čekali na otvaranje pruge nastavili su putovanje prema Splitu.

Zbog razbijenog stakla

"Prije svega ispričavamo se putnicima vlaka 523", odgovorili su na naš upit iz HŽPP-a.

"Jučer je u 20.59 sati u kolodvoru Knin zaustavljen je vlak 523 (Zagreb 13.49 – Split 21.47) zbog razbijenog stakla na lokomotivi. Staklo je razbila grana u profilu pruge. Nakon zaustavljanja vlaka u kolodvoru Knin po putnike je poslan nagibni vlak koji po dolasku u kolodvor Knin nije mogao krenuti prema Splitu zbog zatvorene pruge između kolodvora Knin i Kosovo zbog granja u profilu pruge. S obzirom da nije bilo mogućnosti ispostavljanja zamjenskih autobusa, putnici vlaka 523 čekali su na otvaranje pruge. Putnici su dobili raspoložive informacije i podijeljeni su im piće i hrana. Danas u 8.21 sati pruga je otvorena za promet te su putnici nastavili putovanje prema Splitu", napisali su.

Nadodali su kako se putnicima još jednom ispričavaju i mole ih da karte vrate na blagajni ili ih pošalju na e-mail reklamacije@hzpp.hr kako bi im bio vraćen cijeli iznos karte.

