Ispadanje Vatrenih sa SP-a podiglo puno prašine: 'Je li ovo najveća krađa?'

Hrvatska nogometna reprezentacija je ispala sa Svjetskog prvenstva nakon što je u šesnaestini finala poražena pod Portugala 2-1, a ta utakmica imala je 'ludu' završnicu u kojoj je Vatrenima poništen gol za 2-2 u 103. minuti. Španjolski list Mundo Deportivo vrlo je oštro reagirao na aj poništen pogodak i upitao se 'je li ovo bila najveća krađa na SP-u?'.

U svom tekstu pod naslovom "¿El robo del Mundial?", španjolski list navodi kako je utakmica završila "najvećom kontroverzom turnira do sada". Nakon što je Gonçalo Ramos doveo Portugal u vodstvo u sudačkoj nadoknadi, činilo se da je sve gotovo. Ipak, u posljednjim sekundama, nakon ubačaja u kazneni prostor, lopta se odbila do Joška Gvardiola koji ju je pospremio u mrežu za, kako se činilo, sigurne produžetke. Slavlje je, međutim, kratko trajalo jer je norveški sudac Espen Eskås nakon duge provjere putem VAR tehnologije poništio pogodak.

Ključan detalj koji snimka nije otkrila

Problem je, prema odluci suca, nastao jer je lopti prije Gvardiolovog udarca putanju navodno promijenio Igor Matanović, dok se Mario Pašalić, koji je asistirao, nalazio u zaleđu. Mundo Deportivo tvrdi da se na temelju dostupnih snimki nije moglo sa sigurnošću utvrditi je li Matanović zaista dirao loptu.

"Na snimci je bilo nemoguće vidjeti je li hrvatski napadač dotaknuo loptu, jer nije bilo dokaza. Stoga, budući da nije bilo dokaza, gol nije trebao biti poništen", stoji u njihovoj analizi.

Kasnije je otkriveno da odluka za poništavanje tog gola nije počivala samo na videosnimci. Presudnu ulogu odigrala je „Connected Ball Technology“ u službenoj lopti Adidas Trionda. Njezin senzor bilježi i najmanje dodire i šalje podatke VAR sobi.

Grafički prikaz, poznat kao "Snickometer", pokazao je jasan signal baš u trenutku prolaska lopte pored Matanovićeve glave. To je bio nepobitan dokaz kontakta.