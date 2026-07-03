Portugalski mediji sve priznali: 'Sve je odlučio jedan nevidljivi dodir'

Portugal je nakon velike drame svladao Hrvatsku 2:1 i izborio plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, a portugalski mediji kao ključan trenutak izdvajaju tehnologiju koja je u samoj završnici poništila hrvatski pogodak.

U 13. minuti sudačke nadoknade Joško Gvardiol zatresao je mrežu za, činilo se, 2:2 i produžetke. No slavlje Vatrenih kratko je trajalo. Pogodak je poništen zbog zaleđa Marija Pašalića, a odluka je potvrđena uz pomoć senzora u službenoj lopti i poluautomatskog sustava za zaleđe, piše portugalska A Bola.

Prema navodima portugalskih medija, mikročip u lopti registrirao je jedva primjetan dodir Igora Matanovića prije nego što je lopta stigla do Pašalića. Upravo je taj kontakt bio presudan za određivanje zaleđa, što je potvrđeno i računalnom analizom nakon utakmice.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedio je jedan od najemotivnijih prizora večeri, pišu Portugalci. Cristiano Ronaldo prišao je Luki Modriću, zagrlio svog dugogodišnjeg prijatelja i bivšeg suigrača iz Real Madrida te mu pružio riječi utjehe nakon bolnog ispadanja Hrvatske.