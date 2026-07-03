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Matanović objasnio situaciju kod poništenog gola: 'Pitao sam suca'

Matanović objasnio situaciju kod poništenog gola: 'Pitao sam suca'
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Foto: Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Igor Matanović dirao je loptu prije nego je ona došla do Pašalića i zato je bilo zaleđe

3.7.2026.
3:58
Sportski.net
Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s 1-2.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Igor Matanović dirao je loptu prije nego je ona došla do Pašalića i zato je bilo zaleđe. Kontakt nije bio očit, ali čip u lopti je potvrdio da ga je ipak bilo. I sam Matanović se oglasio povodom te situacije nakon utakmice za HRT.

"Još uvijek je teško shvatit ovu utakmicu. Zaslužili smo više, ali što je tu je, ispali smo. Mislim da sam osjetio mali kontakt s kosom. Nisam bio sto posto siguran, pitao sam suca, on mi je rekao da imaju čip u lopti i da je kontakt i bio i zato je zaleđe i to je to", objasnio je Matanović.

Igor MatanovićSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugalska Nogometna Reprezentacija
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