Oldtimeri oduševili Novu Gradišku: 'Nešto je posebno kad sjednete u taj auto'

Međunarodni susret oldtimera u Novu Gradišku privukao je brojne zaljubljenike u vremešna vozila. Uživalo se u automobilima i motociklima, razmjenjivala su se iskustva i savjeti te se prisjećalo vremena u kojem su, kažu, i vozila imala dušu.

Ponosni vlasnici automobila i motocikala starih 30 i više godina provozali su se Novom Gradiškom i izazvali pozitivne reakcije građana. Svaki od tih oldtimera ima svoju priču, a za njihove vlasnike vožnja je poseban doživljaj.

"Taj auto je skoro 100 godina star, ima jako puno povijesti u njemu, uvijek mi je u mislima što je taj auto sve prošao", rekao je Krešimir Babić iz Nove Kapele.

Neka od tih vozila, iako su stara desetljećima, i dalje se bez problema voze.

"Nema veze što on ima 70 i nešto godina, možete ga normalno voziti kao i svaki drugi, on 140 vozi", rekao je Jakiša Vranješ iz Kaštela.

Ljubav počinje još u djetinjstvu

Za vlasnike oldtimera riječ je o hobiju u koji se ulaže mnogo vremena, strpljenja i ljubavi. Tomislav Maloča iz Virovitice kaže da se takvi automobili ne mogu usporediti s novima.

"Svi mi imamo nove automobile, ali ovo je nešto posebno. Kada sjednete u taj automobil, stvarno ima dušu, ima taj miris koji današnji automobili nemaju", rekao je.

Ljubav prema starim automobilima često počinje još u djetinjstvu.

"Ljubav je od malih nogu, od skupljanja nekada sličica, pa do dan-danas. Ljubav za automobilima ostaje i traje, i trajat će i dalje", rekao je Krešimir Knežević, predsjednik Oldtimer kluba Classic '99 Nova Gradiška.

Oldtimera je sve manje i s vremenom sve više vrijede, kažu vlasnici. No, o novcu nerado govore. Za njih je ljubav prema vozilu u koje su uložili vrijeme, trud i dio sebe ipak neprocjenjiva.