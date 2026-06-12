Grgić jučer preuzeo dužnost gradonačelnika, a danas podnio ostavku i tako izbjegao zatvor

Nova Gradiška će opet na izbore. Gradonačelnik Vinko Grgić samo dan nakon što je preuzeo dužnost podnio je ostavku i tako izbjegao istražni zatvor koji je zatražio USKOK. Ovo je treća Grgićeva ostavka koju podnosi zbog pravosudnih problema, pa će građani opet u samo nekoliko mjeseci na birališta.

U veljači je uhićen, prije deset dana dobio je izbore. Jučer je preuzeo dužnost, a danas podnio ostavku.

Nekad SDP-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Vinko Grgić zbog pravosudnih problema drugi je put ove godine napustio funkciju i grad bacio u druge izvanredne izbore.

"Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana te nesmetanog funkcioniranja gradske uprave trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani", poručio je Grgić.

Tako nije razmišljao prije četiri mjeseca, u veljači. Tada je uhićen zbog sumnje u korupciju - dao je ostavku, no na izvanrednim izborima opet se kandidirao i pobijedio.

"Nisam odgajana da to smatram moralnim, niti tako odgajam svoju djecu. Mislim da je to trebao odraditi drugačije", kaže Martina Bungić iz Nove Gradiške.

"Izlazim ponovno, ako bude glasanje opet za Grgića glasamo, propadamo zajedno cijela Gradiška i to je to", kaže Veljko Šimunović iz Nove Gradiške.

'Ti izbori osim što puno koštaju, koštaju i razvoja grada'

USKOK je sad, čim je Grgić opet preuzeo dužnost, opet zatražio određivanje istražnog zatvora jer su smatrali da postoji opasnost od ponavljanja djela. Današnje ročište je zbog ostavke ipak otkazano.

"Ovo je na neki način miješanje pravosuđa u volju biračkog tijela, jer je on ukupno pet puta pobijedio na izborima od toga čak tri puta kada su se protiv njega već vodili pravosudni postupci", kaže Grgićev odvjetnik Fran Olujić.

Dva izbora u Novoj Gradiški mogli bi ugrubo stajati 200 tisuća eura, gotovo koliko i nedavna obnova jedne ulice. Grgićev protukandidat tvrdi da grad mjesecima plaća cijenu političke krize.

"Ti izbori osim što puno koštaju, koštaju i razvoja grada. Nakon što je uhićen, i predsjednica Gradskog vijeća sve stoji - sve stagnira", kaže Grgićev protukandidat na izvanrednim izborima Bernardin Trnka.

No od fotelja, primjerice, nisu odustajali ni bivši HDZ-ov gradonačelnik Zlatko Babić, kao ni Matija Posavec, ili još ranije - Milan Bandić. A primjera ima još jer Zakon kandidaturu brani samo onima s pravomoćnim presudama duljima od šest mjeseci.

"Nikad pravo neće formalno moći nadomjestiti etičku odgovornost, savjest i kritičnost birača koju bismo mi građani trebali imati o političarima", kaže profesor prava Vedran Đulabić.

Na naše pitanje zašto je ponovno ulazio u utrku, iako je postojala mogućnost još jednih izvanrednih izbora, Grgić nije odgovorio. Drugi ovogodišnji izbori moraju se održati najkasnije do sredine rujna.