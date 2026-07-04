Fanovi odbrojavaju: 'Prozivaju nas da će biti incidenata, a mi pokažemo da smo prava Hrvatska'

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THOMPSON U ZAPREŠIĆU /

Sve je spremno za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću. Nastup na stadionu 'Ivan Laljak Ivić' počinje u 21 sat, a prvi obožavatelji počeli su pristizati već u podne. Zbog velikog interesa prvi kontingent ulaznica brzo je rasprodan, pa su organizatori u prodaju pustili i dodatne karte.

Na snazi je posebna prometna regulacija. Posjetitelji mogu parkirati izvan središta Zaprešića, odakle je organiziran prijevoz do stadiona. Organizatori poručuju da je sve spremno za siguran dolazak velikog broja posjetitelja. Koncert se održava povodom prve obljetnice Thompsonova nastupa na zagrebačkom Hipodromu.

Provjerili smo što kažu posjetitelji, više pogledajte u videu