FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EUFORIJA U ZAPREŠIĆU /

Godinu nakon Hipodroma, Thompson ponovno priredio spektakl: Pogledajte video

Marko Perković Thompson (59) večeras nastupa u Zaprešiću, točno godinu dana nakon velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu. Pjevač je pred brojnim obožavateljima izašao na pozornicu stadiona "Ivan Laljak Ivić" u 21 sat, dok su prvi posjetitelji na mjesto događaja počeli pristizati već u podnevnim satima.

Početak dugo očekivanog koncerta obilježio je impresivan vatromet koji je dodatno podigao atmosferu među okupljenim mnoštvom. Publika je s oduševljenjem dočekala Thompsona, a večer je započela u znaku pjesme, emocija i slavljeničkog raspoloženja.

VOYO logo
4.7.2026.
22:44
Hot.hr
Marko Perković ThompsonKoncertZaprešić
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa