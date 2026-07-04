Godinu nakon Hipodroma, Thompson ponovno priredio spektakl: Pogledajte video

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EUFORIJA U ZAPREŠIĆU /

Marko Perković Thompson (59) večeras nastupa u Zaprešiću, točno godinu dana nakon velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu. Pjevač je pred brojnim obožavateljima izašao na pozornicu stadiona "Ivan Laljak Ivić" u 21 sat, dok su prvi posjetitelji na mjesto događaja počeli pristizati već u podnevnim satima.

Početak dugo očekivanog koncerta obilježio je impresivan vatromet koji je dodatno podigao atmosferu među okupljenim mnoštvom. Publika je s oduševljenjem dočekala Thompsona, a večer je započela u znaku pjesme, emocija i slavljeničkog raspoloženja.