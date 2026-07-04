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Oženio se Jure Brkljača! Mladenka oduševila jednostavnom elegancijom, čestitao i Grdović

Oženio se Jure Brkljača! Mladenka oduševila jednostavnom elegancijom, čestitao i Grdović
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Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Pjevač je u više navrata isticao koliko mu njegova sadašnja supruga znači, naglašavajući da ga je osvojila svojom „energijom, ljepotom i dobrotom“

4.7.2026.
21:37
Hot.hr
Luka stanzl/PIXSELL
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Zadarski pjevač Jure Brkljača (31) ove je subote izgovorio sudbonosno "da“ svojoj dugogodišnjoj partnerici Luciji. Sretne vijesti razveselile su brojne obožavatelje, a djelić svečane atmosfere na društvenim mrežama podijelio je njegov otac Mirko.

Za svoj veliki dan Lucija se odlučila za elegantan i nenametljiv izgled. Zablistala je u satenskoj vjenčanici sa spuštenim rukavima, koju je upotpunila klasičnom bisernom ogrlicom. Mladoženja joj je parirao u elegantnom crnom odijelu, odabravši bezvremenski stil za jedan od najvažnijih trenutaka u životu.

Među brojnim čestitarima našao se i Mladen Grdović, koji je mladencima uputio emotivnu poruku. "Sritno vam, Jure. Hvala na pozivu, ja sam na nastupu. Sutra po dogovoru, ako uspijem, svratim“, poručio je legendarni pjevač.

Dan za pamćenje

Svadbenim slavljem zaokružena je ljubavna priča koja je svoj poseban trenutak doživjela još prošle godine u New Yorku, kada je Brkljača zaprosio Luciju. Pjevač je u više navrata isticao koliko mu njegova sadašnja supruga znači, naglašavajući da ga je osvojila svojom "energijom, ljepotom i dobrotom“.

Čini se kako su mladenci ostvarili i svoju želju o vjenčanju kakvo su priželjkivali. Brkljača je ranije otkrio da ne sanjaju o raskošnom i grandioznom slavlju, već o intimnoj proslavi ispunjenoj dobrom energijom, najbližim ljudima i glazbom za pamćenje.

Jure BrkljačaVjenčanje
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