Našminka se u 5 minuta, zna se šišati sama, odjeću kupuje nepromišljeno: 'Luce' iskreno o svemu

Posao glumca često znači duge dane na setu, sate provedene u šminki i užurban raspored, no privatno mnogi njeguju sasvim drukčiji tempo života. Među njima je i Antonija Julija Blaće, zvijezda serije 'Divlje pčele', koja nam je otkrila zašto voli prirodan izgled, koje su joj beauty navike, što uvijek nosi u torbi i kako puni baterije nakon snimanja.

Foto: Privatna arhiva

Iako gotovo svakodnevno provodi sate u profesionalnoj šminki zbog snimanja, Antonija privatno njeguje sasvim suprotan pristup.

"Kad god ne snimam, uopće se ne šminkam. Vikendima i slobodnim danima koži dajem odmor i ne stavljam ništa osim njege", kaže glumica.

Jutro joj počinje vrlo jednostavno – umivanjem, hidratantnom kremom i nezaobilaznim SPF-om, bez kojeg, priznaje, više ne izlazi iz kuće.

"Ako se i našminkam, za to mi treba pet minuta. Nisam osoba koja prati trendove ili kupuje gomilu novih proizvoda. Šminka mi jednostavno nije toliko važna."

Foto: Privatna arhiva

Svakodnevna teška televizijska šminka ipak ostavlja trag.

"Setovska šminka puna je pudera, a moje lice na to nije naviklo pa mi zna smetati."

Mama je njezin najvjerniji frizer

Ni kada je riječ o njezi kose ne komplicira. Lakove, gelove i agresivne preparate gotovo uopće ne koristi, a najviše vjeruje prirodnim maskama koje sama priprema.

Foto: Privatna arhiva

Najveći beauty saveznik ipak joj je mama.

"Mama je frizerka i od nje sam naučila sve male trikove. Zapravo, znam se čak i sama ošišati", otkriva kroz smijeh.

Na beauty tretmane rijetko odlazi, iako priznaje da bi to možda trebala promijeniti. Od trendova ju trenutačno jedino intrigiraju dubinske masaže drvenim alatima koje potiču cirkulaciju i opuštanje.

U torbici su uvijek melem, termosica... i upaljač

Antonijina kozmetička torbica prilično je skromna. Uvijek nosi melem za usne i lice, dok su joj jedini pravi beauty favorit hajlajteri.

"Oni sve podignu na neku drugu razinu", kaže.

Foto: Privatna arhiva

A njezina velika torba skriva nekoliko pomalo neočekivanih stvari.

"Uvijek imam labelo, novčanik, slušalice, termosicu s vodom, kemijsku, blokić... i upaljač. Ne znam zašto jer nisam pušač, ali uvijek završi u torbi."

Jaja za doručak i trening zbog mentalnog zdravlja

Kad je riječ o prehrani, spontanosti nema puno. Odrasla je uz roditelje koji su je naučili jesti domaće i zdravo, a zbog iritabilnog crijeva razvila je jasnu rutinu.

Kavu nikada ne pije na prazan želudac, a doručak najčešće čine jaja. Sama si redovito kuha obroke, a priznaje da nikada nije imala problema s održavanjem tjelesne težine.

Foto: Privatna arhiva

Aktivnost je sastavni dio njezina života pa uz vožnju bicikla i duge šetnje dva do tri puta tjedno odrađuje treninge kod kuće.

"Danas više treniram zbog mentalnog zdravlja nego zbog izgleda."

Foto: Privatna arhiva

'Imam njušku za gluposti i jeftine stvari'

Za razliku od beauty proizvoda, moda je ponekad zna potpuno ponijeti.

"Kupujem potpuno nepromišljeno", iskreno priznaje.

Foto: Privatna arhiva

Ipak, odjeću ne gomila niti sentimentalno čuva stare komade. Slabost su joj sasvim druge stvari.

"Obožavam nakit i male torbice neobičnih oblika. Imam torbu u obliku pištolja, torbu u obliku školjke... Takve stvari uvijek pronađem na ludim popustima. Imam njušku za gluposti i jeftine stvari", smije se.

Foto: Privatna arhiva

Za izlazak joj ne treba puno vremena jer unaprijed zna što će odjenuti.

Sunce, more i dobra kava

Nakon zahtjevnih dana na setu najviše uživa u sasvim običnim trenucima.

"Najviše me veseli druženje na suncu, ispijanje kave na terasi i boravak na moru s bliskim ljudima. Sunce i more za mene su sinonim za potpuno opuštanje."

Foto: Privatna arhiva

Jednostavna beauty rutina, zdrave navike i vedar pogled na život - upravo u tome leži tajna prirodnog šarma Antonije Julije Blaće.