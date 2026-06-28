Zvijezda 'Divljih pčela' o ljetnim planovima: 'Može i aktivno, a može i totalno lijeno'

Nakon intenzivne i iznimno uspješne televizijske sezone serije "Divlje pčele" u kojoj je glumica Antonija Julija Blaće (30) osvojila srca gledatelja ulogom krojačice Luce, u iskrenom i opuštenom razgovoru za Net.hr otkrila je kako izgleda njezin idealan bijeg od kamera, kako rješava izazove veze na daljinu tijekom ljetnih mjeseci te koji su joj omiljeni rituali za mentalni reset.

Za razliku od dinamičnog tempa na setu gdje je svaka minuta isplanirana, Antonijini ljetni planovi su u potpunosti drugačiji. Na pitanje kako joj izgleda savršen odmor i privlači li je više ljenčarenje ili aktivnosti, uz osmijeh je odgovorila što joj je najdraže: "Plaža! Ali može i aktivno, a može i totalno lijeno".

Ljubav na daljinu i ljeto u rodnom Šibeniku

Budući da ona i njezin partner imaju iznimno dinamične karijere koje često zahtijevaju vezu na daljinu, ljeto je za njih idealno vrijeme za provođenje vremena zajedno jer im se rasporedi napokon usklade. "Tijekom ljeta smo na istoj destinaciji, tako da uživat ćemo u Šibeniku. Itekako imamo neke destinacije u planu, ali za sad mislim da ćemo najviše biti u Dalmaciji i na dalmatinskim otocima", ispričala je glumica.

Dok se mnogi glumci tijekom ljeta pripremaju za nove uloge i projekte, Antonija ove godina ima mogućnost opuštenijeg pristupa. Lik koji je utjelovila u seriji, Luce, joj je jako prirodno sjeo tako da joj povratak pred kamere ne stvara nikakav stres. "Ima i nekih drugih projekata, malo i kazališta, malo i drugih filmova. A što se tiče seta, kako smo već ušli u drugu sezonu, ne moram se toliko puno pripremati, ostavljeno mi je dosta vremena za odmore", objasnila je.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nakon mjeseci snimanja i stalnim boravkom pod svjetlima reflektora Antonijino rješenje za nošenje sa stresom je jednostavnost. Tajna njezinog opuštanja je u malim, svakodnevnim stvarima koje uljepšavaju život: "Pa sad će to biti definitivno uz more, na plaži, pijenje kave, malo tjelovježbe, malo šetnje, zdrave hrane. Klasičan odmor totalno."

Iako je ljeto u punom jeku i fokus je na odmoru, Antonija ne skriva uzbuđenje zbog svega što donosi nova sezona. Odmor u Šibeniku će joj biti idealna prilika za "napuniti baterije", što će joj dodatno olakšati povratak pred kamere. Publika s nestrpljenjem iščekuje novu sezonu "Divljih pčela" i njezine nove projekte, a sudeći po njezinoj energiji, očekuje nas pregršt sjajnih glumačkih ostvarenja.