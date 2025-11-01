Mlada glumica o sinjskom govoru u 'Divljim pčelama': 'Tako je moj did govorija!'

U novoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', glumica Antonija Julija Blaće utjelovila je lik Luce Matić, žene koja svojom energijom i optimizmom osvaja srca. Osim što je nepopravljiva optimistica, Luce je i prijateljica na koju se uvijek može računati. Prema riječima glumice, jedna od ključnih osobina njezina lika jest odanost i spremnost da u svakom trenutku priskoči u pomoć.

"Ona je dobra prijateljica koja je uvijek na pomoći", istaknula je Blaće u razgovoru za RTL.hr gdje je, između ostalog, otkrila i kako joj je jedan od ključnih i najzahtjevnijih zadataka bio usvojiti način razmišljanja ljudi iz razdoblja u kojem je smještena radnja serije.

Ne radi se samo o tome što likovi govore, već i zašto to govore na određeni način. "Izazov je svakako promišljati kako su ti ljudi razmišljali, koji je bio njihov pristup nekim stvarima", objasnila je glumica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uz mentalni sklop, jezik predstavlja jednu od najvećih prepreka na putu do autentičnosti. U svakodnevnom govoru navikli smo na moderne izraze i poštapalice, no na setu povijesne drame takve su navike nedopustive. "Ne smijemo pobjeći u nekakav današnji sleng", naglasila je glumica, dodajući kako je nužno koristiti točno one riječi koje su se tada upotrebljavale.

Foto: Rtl

Antoniji je njezino podrijetlo znatno olakšalo posao

I premda bi mnogim glumcima specifičan govor Dalmatinske zagore predstavljao veliku prepreku, Antonija Julija Blaće priznala je kako joj je njezino podrijetlo znatno olakšalo posao. "Moram priznati, meni je to išlo malo u korist", započela je glumica. "Bilo mi je lakše jer sam ja iz Šibenika, tako da mi je taj govor ipak malo bliži Zagori. Malo ga bolje poznajem, imam dobre korijene od tamo", objasnila je, ističući kako joj je jezična bliskost rodnog kraja omogućila brže i prirodnije usvajanje dijalekta potrebnog za ulogu.

Proces oživljavanja jezika iz prošlosti na setu se pretvorio u zabavnu igru i kreativan izazov za cijelu ekipu. Glumica je otkrila da je najzabavniji dio posla upravo potraga za arhaičnim izrazima koji bi zamijenili modernije fraze u scenariju. "Upravo to traženje nekih zamjenskih riječi, kada u tekstu vidimo da je nešto ostalo dosta modernizirano, postalo je najzabavnije. Koja je zamjena za to iz 50-ih? I onda ja izvučem: 'Tako je moj did govorija!' Meni je to zanimljivo i smiješno", zaključila je glumica.

Novu seriju 'Divlje pčele' ne propustite, od ponedjeljka, 3.11 od 20:15 na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik je pobjednik 'Života na vagi': 'Zadnja dva dana nisam mogao znati što me čeka'