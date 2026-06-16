'Ivica Vukas' iz hit serije nakon završetka sezone: 'Ono što sam na početku govorio se i obistinilo'

Nakon što je emitirano veliko i napeto finale prve sezone popularne serije 'Divlje pčele', dojmovi se još uvijek sliježu, kako kod publike, tako i kod glumačke ekipe.

Glumac Dragan Veselić, koji u seriji utjelovljuje lik Ivice Vukasa podijelio je za RTL.hr svoje prve osjećaje i dublju analizu likova koji su obilježili sezonu, nudeći gledateljima novi pogled na kompleksne odnose i motivacije koje su pokretale radnju

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Završetak prve sezone 'Divljih pčela' donio je brojne preokrete i ostavio publiku u iščekivanju nastavka. Na pitanje kakav je osjećaj sada kada se sve sleglo, Dragan Veselić s olakšanjem odgovara:

"Pa predivan". Iako je putovanje kroz sezonu bilo intenzivno, a finale posebno dramatično, glumac ističe zadovoljstvo postignutim.

Opisujući svoj lik, Ivicu Vukasa, navodi kako je putovanje s njim bilo iznimno "šaroliko", ispunjeno transformacijama koje su ga vodile kroz različita emocionalna stanja.

Surovost koju diktira okolina

U središtu Veselićeve analize nalaze se likovi Ante i Ivice, čiji su odnosi i postupci bili pokretačka snaga mnogih zapleta. Glumac ističe kako se njegova početna pretpostavka o njima na kraju i obistinila. "Ono što sam na početku govorio se i obistinilo, da su to i Ante i Ivica... dica iste matere", objašnjava Veselić.

Upravo ta veza, prema njegovim riječima, definira njihovu srž. "Jedan i drugi imaju u sebi tu svoju surovost koju, kao i ta okolina i okruženje, diktira njihove karaktere", naglašava glumac.

Casting po horoskopskim znakovima?

Opisujući prvu sezonu, Dragan s oduševljenjem ističe ono što će najviše pamtiti, a to nije zahtjevnost uloge ili dramatičnost scena, već nevjerojatna povezanost cijele ekipe.

U šaljivom tonu otkriva svoju teoriju o tajni takvog sklada.

"Prvo što ću pamtiti iz ove prve sezone jest da imam osjećaj da casting nije rađen prema talentima, nego po kompatibilnim horoskopskim znakovima", kazao je glumac kroz smijeh. Ovom dosjetkom najbolje je opisao kemiju koja je vladala na setu, gdje su se generacije glumaca savršeno nadopunjavale.

"Dakle, sjajna je ekipa, sjajni ljudi, kako mlađi, tako i stariji, iskusniji. Stvarno sam oduševljen" pohvalio se svoje kolege Veselić, naglašavajući kako je pozitivna energija bila prisutna od prvog do posljednjeg dana snimanja.