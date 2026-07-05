Tsolov preokrenuo prvenstvo povijesnim vikendom na Silverstoneu

Nikola Tsolov, mladi bugarski vozač i član Red Bull Junior Teama, potpisao je jedan od najdominantnijih vikenda u novijoj povijesti Formule 2, ostvarivši dvostruku pobjedu na legendarnoj stazi Silverstone.

Trijumfom u sprint i glavnoj utrci, "Bugarski lav" nije samo ispisao povijest, već je i u potpunosti preokrenuo tijek borbe za naslov prvaka, bodovno se izjednačivši s glavnim rivalom Gabrieleom Minìjem i preuzevši vodstvo u ukupnom poretku.

Dramatična pobjeda nakon Minìjeve pogreške

Vikend iz snova za vozača Campos Racinga započeo je u subotnjoj, dramatičnoj sprint utrci. Krenuvši sa šeste startne pozicije, Tsolov je pokazao izvanredan osjećaj i brzinu, probivši se na treće mjesto već u prvom krugu. Utrku je nakratko neutralizirao sigurnosni automobil nakon incidenta između Sebastiána Montoye i Johna Bennetta, no nakon nastavka, Tsolov je nastavio s pritiskom.

Prvo je u osmom krugu fantastičnim manevrom s vanjske strane u zavoju Stowe prestigao Rafaela Villagómeza za drugo mjesto, a zatim je krenuo u lov na vodećeg Minìja. Veći dio utrke talijanski vozač vješto je odbijao napade, no bugarski vozač strpljivo je čekao svoju priliku, čuvajući gume i držeći se unutar DRS sekunde. Činilo se da će Minì uspjeti sačuvati pobjedu, no pritisak je na kraju bio prevelik. U posljednjem krugu, vozač MP Motorsporta napravio je kobnu pogrešku blokiravši kotače pri kočenju u zavoj Brooklands. Tsolov je tu priliku objeručke prihvatio, iskoristio DRS na Wellington pravcu i projurio u vodstvo, odjurivši prema svojoj petoj pobjedi sezone. Minì se uspio oporaviti i završiti drugi, ispred trećeplasiranog Villagómeza. Iza njih, snažan rezultat za ART Grand Prix osigurali su Kush Maini i Tasanapol Inthraphuvasak na četvrtom i petom mjestu.

Vikend za pamćenje i povijesni podvig

Ono što je uslijedilo u nedjelju potvrdilo je da subotnji trijumf nije bio slučajnost. Tsolov je pobjedom u glavnoj utrci zaokružio savršen vikend, postavši prvi vozač koji je ostvario dvostruku pobjedu u Formuli 2 još od Zanea Maloneyja 2024. godine. Ujedno, bila je to njegova treća uzastopna pobjeda, čime je postavio novi rekord u modernoj eri ovog natjecanja. Dominacija je bila potpuna, a njegova vožnja zrela i besprijekorna, potvrdivši status jednog od najvećih talenata na putu prema Formuli 1. Iza njega, Rafael Villagómez je ponovno stigao do postolja zahvaljujući sjajno odrađenoj alternativnoj strategiji, dok je treći bio Kush Maini.

Potpuna promjena u poretku

Rezultati sa Silverstonea donijeli su potres na vrhu poretka vozača. Tsolov i Minì sada su bodovno poravnati, obojica sa 116 osvojenih bodova. Ipak, zahvaljujući većem broju pobjeda tijekom sezone (pet naspram Minìjevih tri), Tsolov je službeno preuzeo vodeću poziciju u prvenstvu. Borba za naslov postala je napetija no ikad, a svaki bod do kraja sezone bit će presudan. Treće mjesto drži Rafael Câmara s 83 boda, dok je Alex Dunne četvrti sa 78.

U poretku konstruktora, Campos Racing dodatno je učvrstio svoje vodstvo. Španjolska momčad sada ima 176 bodova, 32 više od drugoplasiranog MP Motorsporta. Na trećem mjestu nalazi se Rodin sa 134 boda, potvrđujući da će se i borba timova voditi do samog kraja.

Silverstone je tako donio ključni preokret sezone. Nikola Tsolov pokazao je da posjeduje brzinu, strpljenje i mentalnu snagu potrebnu za osvajanje naslova. Pred nama je uzbudljiv nastavak sezone u kojem će duel između njega i Gabrielea Minìja dosegnuti vrhunac, a svaki idući zavoj mogao bi odlučiti novog prvaka Formule 2.