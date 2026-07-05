Hajdaš Dončić najavio sporazum s Možemo: 'Plenković će izgubiti od nas'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je u nedjelju u Tuheljskim Toplicama da su ključni reformski i programski prioriteti SDP-a za naredni mandat - država koja funkcionira, sigurnost i stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvu.

Hajdaš Dončić je na konferenciji za novinare u sklopu trodnevnih programskih radionica Predsjedništva i savjeta SDP-a pojasnio da su programski prioriteti stranke oblikovani kroz razgovore s građanima, poduzetnicima, umirovljenicima i mladima koji od države očekuju učinkovit javni servis, dostupno zdravstvo, kvalitetno obrazovanje, priuštivo stanovanje te sigurnu opskrbu hranom i energijom.

Sudionici radionica su rad SDP-a saželi u tri ključna područja. "Prvo područje je - država koja radi. Svi plaćamo poreze, svi živimo za nas u ovom, vjerojatno najljepšem kutku svijeta. Imamo očekivanja od države da nam pruži kvalitetan javni servis. Imamo očekivanja da nam pruži kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, javnu zdravstvenu zaštitu, a ne da nas gura prema privatnom i bolnicama i praksama i poliklinikama", istaknuo je Hajdaš Dončić.

Dodao je da SDP kroz rad svojih savjeta razrađuje konkretne mjere za smanjenje lista čekanja, jačanje javnog zdravstva i školstva te osiguravanje dostupne zdravstvene skrbi za sve građane.

Govoreći o sigurnosti naglasio je da taj pojam danas obuhvaća mnogo više od obrane i zaštite granica te uključuje sigurnost opskrbe hranom i energijom, priuštivo stanovanje i kvalitetnu skrb za starije građane.

Hrvatska ne može ostati država koji živi isključivo od uvoza

Treći programski stup odnosi se na promjenu gospodarskog modela odnosno jačanje proizvodnje više dodane vrijednosti, razvoj novih tehnologija, na veću energetsku neovisnost i snažniju domaću poljoprivredu.

"Ne možemo ostati država koja isključivo živi od uvoza, koja ima nisku dodanu vrijednost u proizvođačkoj industriji, koja je ovisna u uvozu energije, koja je ovisna u uvozu hrane", poručio je predsjednik SDP-a.

Hrvatska, naglasio je, treba novi politički i ekonomski model te ocijenio da država nije iskoristila sve razvojne prilike koje je imala posljednjih godina i da nije rasla dovoljno brzo, kao što su to činile Poljska, Češka ili Slovačka.

"Želimo da ljudi u Hrvatskoj žive dostojanstveno i da zapravo žive sretno. Jer Hrvatska to može samo promjenom kulture upravljanja koja se sastoji od promjene dva modela: promjene političnog modela, što dokazujemo novim načinom izbora Ustavnih sudaca, i promjenom ekonomskih modela", rekao je Hajdaš Dončić u Hotelu Well Terme Tuhelj.

Razlike s Možemo su miligramske, u listopadu očekujem potpisivanje koalicijskog sporazuma

Dodao je da se dio sastanka odnosio na usklađivanje određenih politika s Možemo! te da očekuje da će do kraja rujna biti usuglašene sve programske teme.

"Nisu velike razlike, razlike su miligramske, i očekujem da ćemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum", poručio je.

Potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan je rekla da su prioriteti definirani u Tuhlju u velikoj mjeri usklađeni s prioritetima europskih socijalista i demokrata te dodala da se Hrvatska ne bi trebala uspoređivati sa svojom prošlošću nego s državama koje su imale slične početne uvjete, a danas ostvaruju bolje rezultate.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o slanju Hrvatske vojske na mimohod u Francuskoj, Siniša Hajdaš Dončić odbacio je tvrdnje da je problem u samoj odluci o sudjelovanju vojske na ceremonijalnom događaju te ustvrdio da je ključno pitanje poštivanje ustavnih ovlasti.

Nećemo komentirati predsjednika i premijera, prijepor proizlazi iz izostanka komunikacije

"Nećemo komentirati ni predsjednika niti premijera, politička stranka se ne bavi komentiranjem. Za to postoji veliki broj političkih komentatora u Hrvatskoj. Mogu govoriti o našoj poziciji, a naša pozicija je kristalno jasna od prvog dana - u vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera", rekao je i ocijenio da aktualni prijepor proizlazi iz izostanka komunikacije.

Za kraj je uputio političku poruku: "Plenković će ovako ionako izgubiti od Možemo! i SDP-a ili SDP-a i Možemo! na sljedećim izborima, a Milanoviću je ovako ionako ovo zadnji mandat", zaključio je Hajdaš Dončić.