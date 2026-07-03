Kraj suludim cijenama taksija? Evo što se sve mijenja: 'Konačno je došao taj dan'

Sabor je u petak izglasao izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu radi povećanja sigurnost putnika i transparentnost autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga.

Izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu podržao je 81 zastupnik, dok ih je 40 bilo suzdržanih, a trebale bi pridonijeti profesionalnijem i zakonitijem obavljanju taksi prijevoza uvođenjem jednostavnijih i bržih postupaka izdavanja kartica autotaksi vozača te učinkovitije provjere njihovih kvalifikacija i valjanosti vozačkih dozvola.

Cilj je povećati sigurnost putnika i osigurati da prijevoz obavljaju isključivo ovlašteni vozači. Proširuje se i provjera tzv. dobrog ugleda vozača pa će se, uz dosadašnje uvjete, provjeravati i je li vozaču u prekršajnom postupku izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Određivanje najviše dopuštene cijene taksi prijevoza

Ministru se daje ovlast da pravilnikom može odrediti najviše dopuštene iznose svih elemenata cijene - starta, vožnje po kilometru, vožnje po minuti i čekanja - kako bi se spriječio nekontrolirani rast cijena i zaštitili korisnici. To znači da putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, kao i da aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu cijelo vrijeme pružanja usluge.

Uvode se i posebne registarske taksi pločice (TX) za sva taksi vozila, radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu, uvedene su i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti, poput neprikazivanja cijena, promjene uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe i slično, a prekršajno kažnjavanje taksista provodit će i komunalni i prometni redari, policija te carina.

Jedinice lokalne samouprave izdavat će dozvole za svako pojedino vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz te će javno objavljivati podatke o izdanim dozvolama kako bi se omogućio uvid u stvaran broj taksi vozila na njihovu području.

"Konačno je došao dan da su na hrvatskom tržištu autotaksi prijevoza svi jednaki. Digitalne platforme imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u RH", poručio je HDZ-ov Mate Franković, koji je podnio niz amandmana, a koje je Vlada jedine prihvatila. Digitalne platforme Uber i Bolt do sada prema zakonskom rješenju nisu bili prijevoznici, a sada će to postati, dodao je.

Oporba poziva na zaštitu obrtnika taksi vozača

Marin Miletić (Most) kaže da je zakon "korak naprijed", no poziva Vladu na rješavanje pitanja plaćanja poreza u RH. "Zadnjih 10 godina Uber i Bolt su iznijeli iz Hrvatske 200 milijuna eura, Bolt je rekao da je spreman ići u pravni nastan i da je spreman regulirati poslovanje, kao i plaćati porez RH. Mi očekujemo da ćete to sad regulirati zakonski", poručio je.

IDS-ov Dalibor Paus kaže da "ne treba biti euforičan" oko toga da će se tržište autotaksi prijevoza samo ovime dovesti u red, a Marija Lugarić (SDP) podsjetila je da su amandmanima tražili i vraćanje ovlasti gradovima i općinama za uređivanje autotaksi prijevoza na svom području.

Sabor je većinom glasova izmijenio i zakone o pravosudnoj akademiji, o Državnom sudbenom vijeću te o Državnoodvjetničkom vijeću kojima se, između ostalog, ubrzavaju imenovanja sudaca i državnih odvjetnika te povećava transparentnost i učinkovitosti tog postupka.

Prihvaćena je i Strategija biogospodarstva do 2035., prvi strateški dokument u tom području u Hrvatskoj kojim se žele ostvariti dva strateška cilja - razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu te povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Time se planira izgradnja distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva te poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane i biorazgradive plastike.

Podržano je i izvješće o obrani za 2025. "Predviđamo nikad veća izdvajanja za obranu, a nikad manje kadrova. A dva, kolokvijalno rečeno, najveća frajera u državi - jedan koji je, kada trebalo ići u vojsku, bio navodno boležljiv, a drugom se navodno omililo više studiranje - danas se nadmeću tko bi trebao upravljati vojskom", poručila je nezavisna Marija Selak Raspudić referirajući se na aktualni sukob Banskih dvora i Pantovčaka. U drugo su čitanje upućene izmjene Zakona o lovstvu te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.