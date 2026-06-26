Staju na kraj ovakvoj pljački: Kilometar i pol platila 1506 €! 'Samo sam plakala i plakala'

Sigurno se sjećate turistice s Novog Zelanda koja je kilometar vožnje taksijem u Zagrebu platila 1500 eura? E takve prijevare više neće biti moguće. Novim izmjenama zakona, putnike više neće šokirati računi na kraju vožnje, a promjena ima još.

Odzvonilo je preskupim taksi vožnjama. Pri ulasku u vozilo, putnik će uskoro morati znati najvišu moguću cijenu vožnje i planiranu rutu.

"Odlično, da bi se stalo na kraj ovim, da tako kažem, freelancerima za koje ne znate za koju firmu rade, odnosno samostalcima, a drapaju ljude sumanuto", kaže Željko iz Zagreba.

"To je trebalo odavno, da se takav zakon donese i da se to uredi", kaže Olgica iz Zagreba.

Uvest će se posebne registracije za taksije

Iz Ministarstva prometa poručuju – novim mjerama žele zaštititi one taksiste koji pošteno rade svoj posao, kao i putnike i turiste.

"Srela sam dvoje turista koji su bili jako ljuti jer su platili vožnju negdje od aerodroma do Sheratona 80 eura. Bili su jako ljuti, to im je bilo jako puno novca. Čak su pisali i ministarstvu i žalili se na to. Ovo nije fer, ovo je pljačka ljudi", kaže Ljiljana iz Zagreba.

"Osim informacija o cijeni i ruti, izmjenama zakona jasno će se definirati cijena starta, cijena po kilometru i po minuti, kao i cijena čekanja. Provodit će se učinkovitije provjere vozača i njihovih dozvola. Uvest će se posebne registracije za taksi vozila, a povećat će se i kazne za prekršitelje", poručili su iz Vlade.

Time se nastoje spriječiti prijevare poput one najpoznatije – kad je prije godinu dana turistica s Novog Zelanda vožnju od jednog i pol kilometra u Zagrebu, od Glavnog kolodvora do Gundulićeve, platila 1506 eura. Najskuplji kilometar u njezinu životu.

"Samo sam plakala i plakala. To je bilo pola novca koji sam imala za cijelo putovanje", kaže Carol Cowan s Novog Zelanda.

Nakon medijskog pritiska, ispričalo joj se i Ministarstvo turizma i Turistička zajednica Grada Zagreba. Taksist joj je vratio novac na račun – tri mjeseca nakon prijevare.

"Još mi dugujete šest eura, ali opraštam Vam. Kupite svojoj ženi čokoladu. Evo Vam i jedan poznati savjet – ako radite s iskrenošću i integritetom, Vaš će posao rasti i bit ćete cijenjeni", poručila je Carol taksistu.

'Nered se više neće tolerirati'

Iz Udruge Taxi 1717 pozdravljaju promjene, ali ističu da pojedini taksi prijevoznici ne poštuju ni postojeće propise, zbog čega sumnjaju da će se pridržavati novih. Dio taksista smatra da je problem na tržištu puno veći.

"Nas maltretiraju koji imamo sve i svrstavaju nas u koš s onima koji nemaju ništa. A bit je kontroliranja njih jer se zna tko nema dozvole, zna se tko nema prekvalifikaciju, taksi ispit... Uvesti kontrolu plaćanja poreza, uvesti kontrolu vozača koji voze bez ikakvih ispita, bez igdje ičega, nego samo imaju vozačku dozvolu", kaže taksist Mladen Čoprek.

No, ministar uvjerava, nered se više neće tolerirati.

"To će sada nadzirati, osim prometne inspekcije – policija, carina, komunalni i prometni redari na razini lokalne samouprave, drugim riječima. Dosad je to radilo 40-ak ljudi, a sada će to raditi nekoliko desetaka tisuća ovlaštenih osoba na terenu", kaže ministar Oleg Butković.

Ministar vjeruje da bi izmjene zakona mogle biti izglasane u Saboru već krajem sljedećeg tjedna. Zatim slijedi donošenje pravilnika kojim će se definirati – maksimalne cijene.