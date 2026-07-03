Jandroković izgubio živce, pogledajte snimku drame u Saboru: 'Kakav ste vi lažljivac!'

Žestoka rasprava izbila je u petak ujutro u Hrvatskom saboru, a posebno je eskaliralo nakon što je Ivana Kekin (Možemo!) komentirala slučaj Medikol i upitala kako je moguće da Hrvatska u 20 godina nije osigurala ključnu dijagnostiku za onkološke bolesnike nego godinama plaća puste milijune jednom odabranom privatniku.

"S ovog mjesta najavljujem da ćemo svu prikupljenu dokumentaciju proslijediti Državnom odvjetništvu na postupanje oko slučaja Medikol i najavljujem da za maksimalno dvije godine kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete i zbog ove sabotaže istrage, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela", poručila je Kekin vladajućima.

Uslijedile su burne reakcije zastupnika vladajuće većine, a prvi se javio Hrvoje Zekanović (HDS): "Kad već prikupljate dokumentaciju, prikupite i dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila kućica u Istri?"

'Ozbiljno vam se smiješi Remetinec'

Na to se nadovezala i HDZ-ova Nikolina Baradić: "Još uvijek niste odgovorili gdje je političar Mile Kekin uložio novac koji je dobio od države. Je li možda potrošen na vilu u Istri koju iznajmljujete? Dajte nam odgovore. Gdje su pare kolegice?", upitala je Baradić.

"Mislim da bi kolegici Kekin i ostalima iz Možemo bilo najbolje da osnuju istražno povjerenstvo za istraživanje kriminalnih djelatnosti, kriminala i korupcije u Gradu Zagrebu", poručila je pak Majda Burić (HDZ).

Foto: Internet TV Hrvatskoga sabora

Kekin je na te i ostale prozivke odgovorila: "Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznanju gdje i koliko novca je otišlo Medikolu posljednjih 20 godina i zašto niste kupili pet CT aparata za javne bolnice."

Ubrzo se javio i HDZ-ov Ante Deur, koji je Ivani Kekin poručio: "Odgovorite jasno gdje su novci. Imate puno toga jer vama se ozbiljno smiješi Remetinec." Verbalni obračuna nastavio se u idućih pola sata, a dio možete pogledati u ovom videu:

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Jandroković izbacio Živkovića

Usred rasprave, zastupnika Možemo! Marina Živkovića zasmetao je način na koji predsjednik Sabora Gordan Jandroković vodi sjednicu.

"Razina rasprave u Saboru prvenstveno je vaša odgovornost i vi morate voditi raspravu. Umjesto da vi kažete 'da nije umjesno pitati za medicinsku dokumentaciju osoba', vi kažete 'odgovorite gdje ste išli doktoru'. Pa kakav ste vi to predsjednik Sabora?", naveo je Živković.

Foto: Internet TV Hrvatskoga sabora

Jandroković je na to uzvratio: "Pa kakav ste vi lažljivac. Tko je tražio dokumentaciju, kako me možete optuživati da sudjelujem u pothvatu gdje se traži da se istražuje nečije zdravstveno stanje? Poklopite se ušima, sram vas bilo."

"Dajem vam četvrtu opomenu i molim vas da izađete", dodao je Jandroković.

Cijelu sjednicu Sabora možete pratiti OVDJE.