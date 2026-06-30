Ministarstvo odgovorilo na optužbe Ivane Kekin: Posebno im je zasmetala jedna stvar

Ivana Kekin održala je danas konferenciju za medije na kojoj je rekla da je poslala nekoliko službenih upita i KBC-u Rijeka i Ministarstvu zdravstva s jasnim pitanjem.

"Gdje je suglasnost ministarstva za zakup prostora javne bolnice poliklinici Medikol? Ako je sve zakonito i čisto, zašto ministarstvo odbija odgovoriti?", rekla je te dodala:

"Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici godinama bez suglasnosti ministarstva koje je obavezno. Podsjećam da je aranžman Medikola u bolnici Rijeka sumnjiv od prvog dana", rekla je i podsjetila na peticiju koju je njena stranka pokrenula, a kojom traže hitnu nabavu PET/CT uređaja za javne bolnice i prekid višemilijunskog financiranja privatne poliklinike Medikol iz javnog zdravstvenog proračuna i osnivanje saborskog povjerenstva za Medikol. Potpisalo ju je 50 tisuća ljudi. Više o tome čitajte OVDJE.

Ubrzo su se oglasili iz Ministarstva zdravstva. Njihovo priopćenje prenosimo u cjelosti:

'Sve odluke donesene su transparentno'

"Ministarstvo zdravstva ističe kako je uredno zaprimilo posljednji zastupnički upit saborske zastupnice Kekin te će na njega odgovoriti u zakonski propisanom roku od 30 dana, sukladno važećim propisima. Neprihvatljivo je unaprijed donositi zaključke i iznositi optužbe prije nego što nadležno tijelo dostavi službeno očitovanje. Takvo postupanje nije doprinos transparentnosti, već isključivo političkoj manipulaciji.

Posebno je neprimjereno da predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo javno tvrdi kako Ministarstvo i druge javne institucije (bolnice) uskraćuju informacije, iako od ožujka redovito traži i uredno zaprima dokumentaciju o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolničkih ustanova. Riječ je o tvrdnji koja nije istinita.

Još je simptomatičnije što unatoč raspolaganju svim traženim informacijama nije sazvala ni jednu sjednicu Odbora za zdravstvo na kojoj bi se o tim podacima raspravljalo i s njima upoznali svi članovi Odbora. Umjesto da informacije koristi u okviru institucije kojom predsjeda, zastupnica ih koristi za političke nastupe i medijske kampanje u svojstvu zastupnice platforme Možemo!.

Ako zastupnica Kekin smatra da bilo koji dostavljeni dokument upućuje na nezakonitosti, njezina je zakonska i politička odgovornost da to bez odgode prijavi nadležnim tijelima. Budući da to mjesecima nije učinila, jasno je da za ove optužbe nema činjenično ni pravno uporište.

Suglasnost za davanje prostora u zakup Poliklinici Medikol Kliničkom bolničkom centru Rijeka izdana je u skladu s važećim propisima. Sve odluke donesene su transparentno i u okviru ovlasti Ministarstva zdravstva", stoji u priopćenju.