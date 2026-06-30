Medikol tužio Ivanu Kekin: Podignuto osam tužbi, od nje traže 'masnu' cifru

Tvrtka Medikol ovih je dana, kako se neslužbeno doznaje, podignula osam građanskih tužbi protiv saborske zastupnice Ivana Kekin. Riječ je o tužbama koje su podnijele Medikolove poliklinike i Ruđer Medikol ciklotron, a kojima od Kekin traže naknadu štete zbog, kako navodno tvrde, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke.

Prema dostupnim informacijama, vrijednost svake pojedinačne tužbe iznosi 10.000 eura, dok se ukupni odštetni zahtjev penje na 80.000 eura.

Medikol je navodno odabrao građanske tužbe umjesto drugih mogućih pravnih postupaka jer u takvim predmetima zastupnički imunitet ne štiti saborske zastupnike na isti način kao u pojedinim kaznenim postupcima, piše Večernji list.

Prelijevanje novca u privatne džepove

Spor između Kekin i Medikola traje već mjesecima. Tijekom svojih javnih istupa i političke kampanje Kekin je više puta tvrdila da model prema kojem Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje plaća preglede u privatnim zdravstvenim ustanovama predstavlja prelijevanje javnog novca iz zdravstvenog sustava u privatne džepove.

S druge strane, iz Medikola odbacuju takve tvrdnje. Ističu kako HZZO ne ugovara zdravstvene usluge isključivo s Medikolom, već i s drugim privatnim poliklinikama, te naglašavaju da je riječ o modelu koji se primjenjuje i u brojnim europskim državama kako bi pacijenti što brže došli do potrebnih dijagnostičkih i zdravstvenih usluga.

Iz tvrtke također poručuju da bi, bez privatnih zdravstvenih ustanova koje imaju ugovor s HZZO-om, brojni pacijenti iste pretrage morali obavljati u inozemstvu, pri čemu bi troškove i dalje snosio HZZO.