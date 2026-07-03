Milanović sazvao izvanrednu presicu: Što će predsjednik sada reći?

Predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao je novu konferenciju za medije, nakon što se on i premijer Andrej Plenović zadnjih dana javno obračunavaju oko slanja pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Pariz.

Milanović će izjavu za medije dati u 12.30 sati, izvijestili su iz Ureda predsjednika.

Predsjednikovu izjavu možete pratiti uživo na Net.hr-u.

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Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u četvrtak je dao rok načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga, general-pukovniku Tihomiru Kundidu, da do idućeg tjedna izvrši njegovu odluku o slanju 21 pripadnika Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz, unatoč zapovijedi predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića da ne šalje vojsku.

Ako Kundid to ne napravi, iz Banskih dvora najavljuju posljedice međutim, nitko iz Vlade zasada javno ne želi reći o kakvim je mogućim posljedicama riječ.

Do četvrtka se nitko nije obratio Ustavnom sudu sa zahtjevom da razriješi dilemu - je li za odlazak vojne postrojbe na ceremoniju povodom obilježavanja Dana pada Bastilje nadležan predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik ili ministar obrane, kako piše u Zakonu o obrani.