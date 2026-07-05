Napadač iz Čakovca kaznu je služio i u Lepoglavi: 'Kak mogu takvog puštati van'

Naoružani napadač iz Čakovca i dalje je na slobodi. Za njim od jučer tragaju sve raspoložive policijske snage i građane pozivaju na oprez. Policija je objavila njegovu fotografiju, a riječ je o 42-godišnjem muškarcu koji već ima podeblji dosje.

Ovo je muškarac koji je jučer u centru Čakovca pucao na dvojicu mladića. Fotografiju je objavila policija koja za napadačem još traga.

"Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo sve obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu s tim počinjenjem kaznenog djela i nadam se da ćemo uskoro imati saznanja da smo uhitili tu osobu", kaže Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.

Kod obližnje gimnazije pronađen je automobil kojeg je vozio, no nije u njegovu vlasništvu.

"U tijeku je još uvijek kriminalističko istraživanje pa ne mogu više o tome, ali je očito da je počinitelj vrlo vjerojatno taj automobil koristio", dodaje Gačal.

U subotnjem obračunu na parkiralištu kafića 22-godišnjaka je teže, a 28-godišnjaka lakše ozlijedio. Nalaze se u čakovečkoj bolnici i stabilno su.

"Pacijent koji je u jedinici intenzivnog liječenja ima teže tjelesne ozljede, ali sad je bolje - van je životne opasnosti, a drugi pacijent koji je lakše ozlijeđen je na Odjelu abdominalne kirurgije", kaže ansteziologinja Županijske bolnice Čakovec, Biserka Mustač-Hlebec. "Pacijent koji je u jedinici intenzivnog liječenja ima ozljedu prsnog koša i trbušne šupljine", dodaje.

Vlasnica kafića tvrdi da je riječ o gostima, kao i da nitko od djelatnika nije svjedočio obračunu koji se dogodio nakon zatvaranja kafića. Do pucnjave je došlo jučer oko 4 ujutro na parkiralištu koje se nalazi iza mene. Počinitelj je odmah pobjegao, a policiji je poznat od prije. Kako doznajemo - svemu je prethodila svađa oko droge, zbog koje je 42-godišnjak već odslužio pet i pol godina zatvora - jedan dio u Bosni i Hercegovini, a ostatak u Lepoglavi.

Akcija u kojoj je pao zvala se "Unikat", a uz njega su uhićena još trojica muškaraca. Na području Banja Luke napravili su laboratorije za uzgoj marihuane. Oduzeto im je 900 stabljika indijske konoplje, eksploziv, automatske puške i veća količina novca. Građani Čakovca su zgroženi.

"To je veoma žalosno, nešto da se događa u našem lijepom gradu, a sad između njih što je, ako je u pitanju droga, veoma, veoma žalosno", kaže Alojz iz Čakovca.

"Katastrofa, kak mogu takvog puštati van kad ima više takvih incidenata. To je jednostavno nedozvoljivo", kaže Stjepan.

Ako imaju bilo kakve informacije o napadaču - policija poziva građane da im jave kao i da se ne upuštaju u bilo kakve razgovore s tom osobom. "Osoba je naoružana i jednostavno nek odmah dojave takvu situaciju policiji", kaže Gačal.

Nasilje je osudila i gradonačelnica Čakovca i poručila da se radi o izoliranom slučaju te da je sigurnost građana i dalje na visokoj razini. Isto tvrdi i policija.

"Ja mogu reći da je Čakovec siguran grad. Mi smo mala sredina - 20-tak tisuća ljudi živi i obitava i stvarno se ne sjećam kad smo imali takav sličan događaj", kaže Gačal.

Potraga za napadačem se nastavlja, a ne isključuje se mogućnost da je pobjegao preko granice u Bosnu i Hercegovinu.