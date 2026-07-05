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Policija objavila: Ovo je čovjek kojeg traže zbog pucnjave u Čakovcu! 'Ne približavajte mu se'

Policija objavila: Ovo je čovjek kojeg traže zbog pucnjave u Čakovcu! 'Ne približavajte mu se'
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Foto: Net.hr

Sumnjiče ga za kazneno djelo pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

5.7.2026.
11:46
Dunja Stanković
Net.hr
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Međimurska policija objavila je fotografiju osumnjičenog da je jučer rano ujutro na parkiralištu ispred kafića u Čakovcu propucao dvojicu mladića pa pobjegao. Upozoravaju građane da mu se ne približavaju niti ostvaruju bilo kakav kontakt, već obavijeste policiju ako ga negdje uoče. 

Policija objavila: Ovo je čovjek kojeg traže zbog pucnjave u Čakovcu! 'Ne približavajte mu se'
Foto: PU međimurska

"Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovom pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192", apelirali su iz policije u nedjelju.

Dodaju da se za muškarcem, kojeg je policija ranije prijavljivala, a koji se dovodi u vezu s navedenim kaznenim djelima, intenzivno traga.

Sumnjiče ga za kaznena djela pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. 

Međimurska policija u stalnoj koordinaciji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje radi njegovog pronalaska i uhićenja. 

Bio u zatvoru?

"Županijsko državno odvjetništvo policiji kontinuirano izdaje potrebne naloge i odobrenja za provođenje dokaznih i drugih zakonom propisanih radnji, čime se osigurava nesmetano, zakonito i učinkovito provođenje kriminalističkog istraživanja te intenzivne potrage za počiniteljem", zaključuju iz policije. 

Vjeruje se da je osumnjičeni oko četiri sata ujutro u subotu upucao mladiće od 22 i 28 godina. Obojica su s prostrjelnim ranama prevezeni u županijsku bolnicu Čakovec. Teže ozlijeđeni 22-godišnjak propucan je u lijevu natkoljenicu i trbuh.

Pucnjavi je navodno prethodila tučnjava i svađa oko droge. 

RTL Danas je ranije neslužbeno doznao da je osumnjičeni 40-godišnjak otprije poznat policiji zbog gospodarskog kriminala, a navodno je zbog droge bio u zatvoru u Bosni i Hercegovini. Oružje kojim je upucao mladiće posjeduje ilegalno. Postoji mogućnost i da je pobjegao preko granice. 

Za njim tragaju sve raspoložive snage, pa i specijalci koji su jučer pretraživali kafiće u gradu. 

čakovecPucnjavaBjegunacPotragaPolicija
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