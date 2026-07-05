Policija objavila: Ovo je čovjek kojeg traže zbog pucnjave u Čakovcu! 'Ne približavajte mu se'
Sumnjiče ga za kazneno djelo pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
Međimurska policija objavila je fotografiju osumnjičenog da je jučer rano ujutro na parkiralištu ispred kafića u Čakovcu propucao dvojicu mladića pa pobjegao. Upozoravaju građane da mu se ne približavaju niti ostvaruju bilo kakav kontakt, već obavijeste policiju ako ga negdje uoče.
"Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovom pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192", apelirali su iz policije u nedjelju.
Dodaju da se za muškarcem, kojeg je policija ranije prijavljivala, a koji se dovodi u vezu s navedenim kaznenim djelima, intenzivno traga.
Sumnjiče ga za kaznena djela pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Međimurska policija u stalnoj koordinaciji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje radi njegovog pronalaska i uhićenja.
Bio u zatvoru?
"Županijsko državno odvjetništvo policiji kontinuirano izdaje potrebne naloge i odobrenja za provođenje dokaznih i drugih zakonom propisanih radnji, čime se osigurava nesmetano, zakonito i učinkovito provođenje kriminalističkog istraživanja te intenzivne potrage za počiniteljem", zaključuju iz policije.
Vjeruje se da je osumnjičeni oko četiri sata ujutro u subotu upucao mladiće od 22 i 28 godina. Obojica su s prostrjelnim ranama prevezeni u županijsku bolnicu Čakovec. Teže ozlijeđeni 22-godišnjak propucan je u lijevu natkoljenicu i trbuh.
Pucnjavi je navodno prethodila tučnjava i svađa oko droge.
RTL Danas je ranije neslužbeno doznao da je osumnjičeni 40-godišnjak otprije poznat policiji zbog gospodarskog kriminala, a navodno je zbog droge bio u zatvoru u Bosni i Hercegovini. Oružje kojim je upucao mladiće posjeduje ilegalno. Postoji mogućnost i da je pobjegao preko granice.
Za njim tragaju sve raspoložive snage, pa i specijalci koji su jučer pretraživali kafiće u gradu.