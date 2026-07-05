Isplivala prošlost bjegunca iz Čakovca? Pao zbog laboratorija, nedavno izašao iz zatvora

Osumnjičeni za ranjavanje dvojice mladića na parkingu kafića u Čakovcu već je drugi dan u bijegu, a u međuvremenu curi sve više detalja o njegovoj kriminalnoj prošlosti povezanoj s drogom.

RTL Danas je prvi neslužbeno doznao da je navodno već bio u zatvoru u BiH zbog droge, a domaći mediji sada prenose da je tamo osuđen zbog dilanja i proizvodnje marihuane u jednom od najvećih laboratorija koje je MUP RS otkrio u Trnu kod Laktaša.

Osim njega, koji je iza rešetaka navodno proveo pet i pol godina, zbog dilanja su u istom slučaju osuđena još dvojica pomoćnika na šest i pol te tri i pol godina zatvora.

Foto: MUP RS/ARHIVA

Foto: MUP RS/ARHIVA

Imao laboratorij droge

Uz trgovinu drogom, osumnjičeni D.T. i još jedan pomoćnik osuđeni su i za neovlašteno posjedovanje oružja.

U presudi, koju je prije nekoliko godina objavio Dnevni avaz, navodi se da je trojac uzgajao marihuanu u iznajmljenoj dvorani u Trnu kod Laktaša. Vlasniku navodno nije imao pojma u koju svrhu su koristili halu - svjedočio je da su mu rekli da će ju koristiti za recikliranje plastike i da će u njoj raditi tvrtka iz Slovenije.

Dvoranu od 600 kvadrata su pretvorili u specijalizirani laboratorij za uzgoj droge s najsuvremenijom opremom gdje je policija otkrila 756 stabljika indijske konoplje. Biljke su bile visoke između 120 i 210 centimetara, a otkriveno je i 1,8 kilograma osušene marihuane, eksploziv i oružje.

Laboratorij je otkriven u organiziranoj policijskoj akciji "Unikat" tijekom ljeta 2019. godine. Uz drogu i oružje, policija je tada pronašla i zaplijenila 30.569 eura i 2.200 franaka. Nakon djelomičnog izdržavanja kazne u BiH, D.T. je navodno ostatak kazne odležao u Lepoglavi, prenosi Kurir. Mediji pišu da je nedavno izašao iz zatvora.

Foto: MUP RS/ARHIVA

Foto: MUP RS/ARHIVA

Od jučer u bijegu

Osumnjičeni za pucnjavu u Čakovcu navodno je bio desna ruka kolegi s kojim je još 2018. uzgajao marihuanu u kući u Banja Luci.

Međimurska policija u nedjelju je objavila fotografiju muškarca za kojim tragaju nakon pucnjave u kojoj su ranjena dva mladića u središtu Čakovca. Obojica su s prostrjelnim ranama završili u bolnici, a napadač se dao u bijeg.

Sumnja se da je pucnjavi prethodio sukob oko droge.

Međimurska policija također je potvrdila da je osumnjičeni ranije prijavljivan. Pozivaju građane koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovom pronalasku ili ako uoče osobu s fotografije, da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.

"Ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju”, poručuju iz policije.