Veliki preokret na pomolu? Aston Martin priprema novi bolid za Mađarsku

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Blažičko otkriva /

U emisiji Vrijeme je za Formulu Ivan Blažičko osvrnuo se na promjenjivu formu momčadi u aktualnoj sezoni Formule 1, naglašavajući koliko se poredak i konkurentnost često mijenjaju iz utrke u utrku.

Prema njegovim riječima, situacija na gridu je izrazito nestabilna, u jednom trenutku prednjače Racing Bullsi, zatim se u vrh vraća Alpine, dok je Haas pokazao dobre nastupe, ali bez kontinuiteta, uz najavu da će i oni uskoro predstaviti nova rješenja.

Posebno je istaknuo Aston Martin, od kojeg se s velikim očekivanjima čeka naredna utrka u Mađarskoj.

“Hoće li napokon Aston Martin doći s nečim novim? Doći će sigurno. Javljeno je da u Mađarskoj dolaze s novim bolidom,” poručio je Blažičko, naglašavajući kako bi to moglo značajno utjecati na nastavak sezone.